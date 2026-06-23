【台風情報】ダブル台風7号・8号と梅雨前線で大雨に警戒を　24時間300ミリ予想でレベル4危険警報の可能性

非常に強い台風7号が北上中で木曜日には沖縄、さらに最新の台風予想で週末は九州から関東に接近するおそれが高まってきた。

台風接近前から梅雨前線が活発化する見込みで、24時間で300ミリが予想され、災害発生クラスの大雨に警戒が必要だ。

非常に強い台風7号は23日現在、フィリピンの東海上を北上しており、25日（木）から26日（金）にかけて沖縄や奄美に接近する見込みで、高波、暴風、大雨、高潮に警戒が必要。

台風7号はまだ離れているが、梅雨前線は早くもあす24日（水）から活発化する。

24日（水）は九州北部で災害発生クラスの大雨が予想され、今後24時間に予想される雨量は長崎県の多い所で300ミリ、熊本県の多い所で200ミリとなっており、レベル４土砂災害危険警報が発表される可能性がある。

これに伴い、レベル４の避難指示が発令される可能性もあるので地元自治体の避難情報に注意してほしい。

大雨はその後、25日（木）にかけて東に広がり、四国でも24時間に300ミリ予想と、台風接近前からすでに広い範囲で大雨になってしまう見込みだ。

23日夕方に気象庁が発表した最新の台風7号進路予想では、27日（土）に九州南部に接近し、その後、四国や本州南岸を暴風域に巻き込みながら28日（日）には関東を直撃する可能性もある。

さらに23日午前に発生した台風8号は小笠原諸島や伊豆諸島に接近する可能性がある。ダブル台風が列島に接近するおそれがあり、週末にかけて２つの台風と梅雨前線の動向に目が離せない。

【執筆：フジテレビ気象センター 三井良浩】