柏崎市に住む70代の女性が、現金1070万円をだましとられる特殊詐欺被害がありました。警察は被害届を受理し捜査を進めています。



警察によりますと6月3日ころ、女性の自宅に郵便局員を名乗る人物から「詐欺の被害にあっている」という電話がありました。



その後、警視庁捜査第一課の警察官を名乗る人物からメッセージアプリで女性に対し、「あなたのお札を調べる必要があります」「口座に入っている現金を引き出して準備してください」「引き出した現金を茶封筒に入れ、それを透明ビニール袋に入れ、自宅の庭先に置いてください」などとやりとりがありました。





女性は指示された通りに、自宅の庭先に6月13日までの間、2回にわたって現金をビニール袋に入れて置き、合計1070万円の現金をだましとられました。その後、指定された口座にも現金100万円を振り込むように指示されましたが現金を振り込むことができず、相手にも連絡がとれなくなったことから、不審に感じた女性が警察に相談。詐欺被害に気付いたということです。警察官を名乗る人物から、電話やメッセージアプリで「捜査対象になっているという話」や「お金の話」が出たら、詐欺を疑って最寄りの警察に相談するよう呼び掛けています。