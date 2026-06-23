「自宅公開ありがとうすぎる」中島健人、“自宅公開してみた”動画が話題に！ 「特定されますって！」
元Sexy Zoneの中島健人さんは6月22日、自身のInstagramを更新。“自宅公開してみた”動画を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】中島健人が“自宅公開してみた”
ファンからは「自宅公開ありがとうすぎる」「本当の自宅？？？」「自宅特定されますって！」「フォーカスの乱れとかガチすぎて」「不慣れな感じがキュン」「誇張しすぎた中島健人」「だからもうドキュメンタリーなのよ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】中島健人が“自宅公開してみた”
「本当の自宅？？？」中島さんは「自宅公開したすぎる、説」とつづり、1本の動画を投稿。人気アイドルの中島さんが自宅を紹介するVlogに見えますが……いつもの中島さんより言動がコミカルです。これは中島さんが主演する映画『ラブ≠コメディ』のプロモーション動画。部屋の雰囲気やカメラのピントがずれるシーンなど、絶妙にリアルな部分もあり、ドキドキしてしまいます。
予告映像も公開4月21日の投稿では、同作の予告映像も公開。「映画主題歌:『Fiction Love』作詞作曲しました」とも発表しています。ファンからは「絶対みます！」「なかじまの映画やんてくらい中島健人で草」「主題歌おめでとう〜！」といった声が寄せられていました。7月3日からの上映を楽しみに待ちましょう。
(文:堀井 ユウ)