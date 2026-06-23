DeNAは23日、7月9日の中日戦で開催する『野球未来創造SERIES 〜横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME〜』のスペシャルゲストにお笑いコンビ・オズワルド 伊藤俊介さん、令和ロマン 郄比良くるまさんの出演決定を発表した。

▼ オズワルド 伊藤俊介さん コメント

「お世話になってますオズワルド伊藤です。色々とお騒がせして大変申し訳ありません。なぜ僕がまだベイスターズの仕事に呼んで頂けるのかさっぱりわからない方がほとんどだと思いますが僕もさっぱりわかりません。ただ少しずつですがベイスターズファンの皆さまに認められるように精進して行きますのでよろしくお願いします。どうしても許せない方は僕をハマスタで見かけた際に思いつく限りの罵詈雑言を浴びせてください。泣いてしまうかもしれませんが止めなくて大丈夫です。完全に謝罪文になってしまいましたがベイスターズが好きなのは本当です。精一杯応援します!頑張れ横浜!!」

▼ 令和ロマン 郄比良くるまさん コメント

「くるまです!2013 年の 7 点差逆転の試合からベイスターズファンになりました!今年も 7 点差逆転があったので無事ベイスターズファンが増えていることでしょう!あとはマニアの伊藤さんに詳しいことは教えてもらおうと思いますー!がんばれ!横浜!」