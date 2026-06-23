「色が変わってる」「色気づくなよ」“イメチェン”をいじられた日本代表戦士は？ 逆に「もっと色気づけ」とツッコまれたのは…
６月20日の北中米W杯グループステージ第２節で、チュニジアに４−０で快勝した日本代表は現地22日、25日のスウェーデン戦に向けてベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施した。
ウォームアップの際、髪色の変化をいじられていたのが、ボランチで２試合連続フル出場した佐野海舟だ。
堂安律が「海舟、色が変わってる。海舟、色を変えました」と報告すると、「色気づくなよ」「色気づくの早いんじゃない？」と声が飛び、長友佑都が「早いよ、（決勝）トーナメントからこい。トーナメントから」とからかった。
さらに「潤はもっと色気づけ」「潤、髪の毛、（色を）入れていいぞ」と、無骨で黒髪のDF鈴木淳之介までツッコまれる展開に...。
ここまで１勝１分けといい結果を残している日本代表。雰囲気の良さが感じられる一コマだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【動画】イメチェンをいじられる日本代表MF
ウォームアップの際、髪色の変化をいじられていたのが、ボランチで２試合連続フル出場した佐野海舟だ。
堂安律が「海舟、色が変わってる。海舟、色を変えました」と報告すると、「色気づくなよ」「色気づくの早いんじゃない？」と声が飛び、長友佑都が「早いよ、（決勝）トーナメントからこい。トーナメントから」とからかった。
さらに「潤はもっと色気づけ」「潤、髪の毛、（色を）入れていいぞ」と、無骨で黒髪のDF鈴木淳之介までツッコまれる展開に...。
ここまで１勝１分けといい結果を残している日本代表。雰囲気の良さが感じられる一コマだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【動画】イメチェンをいじられる日本代表MF