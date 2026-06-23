愛知・名古屋アジア大会に臨む飛び込みの日本代表が23日、滋賀県草津市のインフロニア草津アクアティクスセンターで報道陣に練習を公開した。

パリ五輪男子高飛び込み銀メダルの玉井陸斗（滋賀・立命館ク）が調整。練習後に取材に応じ、「アジア大会では安定性と入水の切れをさらに上げていかないと、金メダルっていうところには届かないと思う。そこを改めて意識しながら練習を積んでいければ」と抱負を口にした。

銀メダルを手にしたパリ五輪からの2年弱はモチベーションの低下に悩んだ。昨年の世界選手権は高飛び込みで6位。練習でも、以前と内容は一緒でも「早く帰りたい」という思いから、トレーニングの合間に急ぎ足になることもあったという。

「やっぱり満足してしまって、次に頑張ろうとなかなか切り替えることができなかったりだとか。五輪メダリストは勝って当たり前だと思われてしまうので、ちょっと子供っぽいですけど、評価されにくいというか…。頑張っても報われない。今まで評価されていたものが当たり前だと言われるようになるのが、やっぱり頑張れない理由というか、気持ちが乗らない理由ではあった」

ただ、今年1月にオーストラリアで合宿した際、練習時にノートを取ることを現地で勧められた。「自分の感覚を忘れないようにする」ため、その時々に気づいたことや意識したことを自筆で書き留めた。そうすることで自身の課題や成長、新たな発見などをしっかりと確認できるようになり、より新鮮な気持ちで練習に取り組めるようになった。

昨年4月に立命大へ入学。学業との両立で練習量は高校時代の7割程度となったが、大学生活も2年目を迎え「慣れるにつれて練習の集中力は上がった」と口にする。現在は「やる気満々です」と言えるほど、心身ともに再び充実してきた。

大きな盛り上がりを見せているサッカーW杯もテレビなどで観戦。日本代表が快勝したチュニジア戦も見たようで「日本代表は“やっぱり強いな”と。自分も負けないように。刺激をもらっています」と語った。23年の前回大会は3位。パリ五輪の銀を経て、今回は頂点を目指す。