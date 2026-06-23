元「KAT−TUN」の俳優・亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、ダンスパフォーマンスの個性について語った。

亀梨をよく知る元「Hey！Say！JUMP」の俳優・中島裕翔がVTR出演し、亀梨のターンに言及。「俊敏にキレよくぱっと止まるのが、今までのあれ（価値観）だったんですけど、亀梨さんのって、ひと癖あるんですよね。くねってさせてから回ってくる。それが妖艶だったり、セクシーなんですよね」と、魅力を熱弁した。

これを受けて、亀梨はスタジオで実演解説した。「山P（山下智久）とか、タッキー（滝沢秀明氏）が、ターンの振り付けでパーンと（キレ良く）止まるのが、これでかっこいいじゃないですか。同じことをやっても、同じかっこよさにはならないんですよ」。その上で、滑らかな動きを意識した独自のターンを披露した。

「何か分からないけど、パーンとこういうの（くねっとした動き）を1個、入れることが、人と違うというか。人と違うことをやりたいというよりは、“王道かっこいい人”たちと同じことをやっても、自分で見ていても明らかにかっこよくないんですよ。だから、そういうことをやっていくうちに、くせとなって」

亀梨によると、「よく言われていたのが、僕ら（KAT−TUN）はB級の寄せ集めみたいな。自分たちも思ったりしていて」という。「山Pがいたり、（生田）斗真がいたり、（その2人）がトップ、最前線でやっていて。そのちょっと前だと、滝沢君とか、（今井）翼君とかがいて。その後ろみたいな感じだった。だから、個性を作らないと、違うものがないと、という認識はみんなあったんじゃないかな」。雑草魂が、メンバーの士気を高めていったと分析した。

女優の井桁弘恵からは、「工夫の結果ということですか？」と質問が。亀梨は「工夫の結果、ブーツとんがっちゃったみたいな」と回答。グループのワイルドなイメージに触れ、笑いを誘った。