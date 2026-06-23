俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式の司会で後悔していることを明かした。

第1回の昨年に続いてグランドセレモニーの司会を担当。黒のスーツ姿で登場し、安定感ある進行でSNSでも称賛の声が集まった。

無事に本番を終えられたことに安どする言葉をもらしつつ「本当に後悔というか」と切り出した菅田。「別にぼーっとしてたわけじゃないねんで。まあある意味ぼーっとしてたのかもしれんけど。後半の方に、サカナクションの山口さんとちょっと話す時間があって。藤井風さんのライブ終わりかな。その時に、思ってた予定の時間よりちょっとだけ時間があるから、“1質問ぐらいプラスしてください”みたいなことを言われて」と説明した。

「“分かりました”って言って、俺からパッと出たのが“山口さん、普段ライブとか見ます？”って。凄いどうでもいい。“山口さん普段ライブとかって見ます？”“見るよ、それは”って。それはそうですよね、みたいな。“それは見るやろ！”っていう、プロに」と苦笑した。

「“見るんやったら、どういうところを見るんですか”とか、ミュージシャンならでは“山口さんやったらどこ気になるんですか？”とか言えりゃいいのに」とぼやき。「直前にサカナクション受賞してるわけですよ。だから“おめでとうございます”の一言も俺は言わずに、“普段ライブとか見るんですか？”みたいな、普通の。「8冠」とか取ってるのに対して。マジでもう、本当に“やっば！”と思って」と嘆いた。

そんなこともあり、アワード終わりにすぐに楽屋に出向いたそうで、山口はメーク直しの途中で「タイミング申し訳ない」と思いつつ「ほんとすいません」と謝罪。山口は「どうしたんですか？」という感じだったそうで「さっきのライブ見ます？とかいう本当にどうでもいいことを（言ってしまいました）。おめでとうございますの一言も（言わずに）」と謝罪すると、「全然大丈夫ですよ、本当にありがとうございました」と返してくれたという。

「ああもう全然そんな、全然大丈夫ですよ、本当にありがとうございました」って。「あー、本当、またありがとうございました」つって。メーク戻ります、つって去っていかれて。

「いや、もう“大人！”と思って。本当大人でいい人で良かったと思って」と菅田。「大人の対応で本当ありがとうございました。ライブからトークから盛り上げていただいて本当に」と感謝した。