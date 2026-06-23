俳優の寺島進（62）が22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。名優・松田優作さん（1989年死去、享年40）との出会いを振り返った。

この日は同じ事務所である、秋元康氏がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」で元Jリーガーの青山隼とトークを展開。20代、30代当時は「せいふのある役にまず着けなかったよな。大部屋だからな。アクション中心だろ」と振り返った。

せりふをもらった時は「うれしかったけどな。そりゃ生き生きしていたよ」と語った。

映画デビューは松田さんがメガホンを執った「ア・ホーマンス」（86年公開）で、「俺もやくざ役で、パーッと歩くだけの、（横浜の）伊勢佐木町の商店街を歩くだけだったんだけれど」と寺島。

それでも「終わるたびに“いいなあ、いいなあ”って言ってくれる。何がいいんだかさっぱり分からないんだけれど、あまり奇をてらってなかったんだろうな、何も考えてねえから」「まんまって感じでさ」と笑ってみせた。

松田さんとの出会いについては「舞台の稽古でね」と松田さんが舞台の稽古を見学に訪れたと言い、「終わったあとにさ、トントンって(背中を)叩かれて。初めての出会いだったんだけれど」と回顧。

「初めてで褒められて、“いいなあ”って言われて」とした上で、さらに「“今の芝居が、これ以上テンション下げると成立しないし、これ以上テンション上げると臭くなるから、今のままで、今のテンションで本番に臨め”ってことを言っていただいて」と続けた。

その出会いが「ア・ホーマンス」出演につながったと言い「でも何も考えないね。せりふとかはとことん稽古してしゃべるしかないよな」と淡々と話した。