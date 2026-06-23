1児の母・神田うの、夫＆長女との家族3ショット公開「父の日エピソードにほっこり」「幸せが伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの神田うのが6月22日、自身のInstagramを更新。父の日の家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】51歳美人タレント「幸せが伝わってくる」夫＆長女との家族3ショット
神田は「娘のカルテット・マスタークラス受講の見学（同行）をした後、知り合いの社長さんが新しくオープンしたというスッポン＆お蕎麦のお店で父の日ディナーしました」と家族で父の日を祝ったことを報告。店頭でスタンプで顔を隠した夫と長女と肩を寄せ合って立つ微笑ましい家族ショットを公開している。
また「パパが娘から手作りの写真アルバムのプレゼントをもらい『いいないいな』と言って（羨んでw）いたら『ママのもあるよ』と私の分も作ってくれてたー（嬉ぴぃ）」と長女からの両親へのサプライズプレゼントがあったことを明かして、プレゼントされたアルバムをバックに指を使って家族でハートマークを作っている写真も披露している。
この投稿には「素敵な家族写真」「娘さん優しい」「父の日エピソードにほっこり」「手作りアルバムが素敵」「幸せが伝わってくる」などの反響が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「幸せが伝わってくる」夫＆長女との家族3ショット
◆神田うの、夫＆長女との家族ショット公開
神田は「娘のカルテット・マスタークラス受講の見学（同行）をした後、知り合いの社長さんが新しくオープンしたというスッポン＆お蕎麦のお店で父の日ディナーしました」と家族で父の日を祝ったことを報告。店頭でスタンプで顔を隠した夫と長女と肩を寄せ合って立つ微笑ましい家族ショットを公開している。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿には「素敵な家族写真」「娘さん優しい」「父の日エピソードにほっこり」「手作りアルバムが素敵」「幸せが伝わってくる」などの反響が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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