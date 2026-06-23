鹿児島市内の小学校では、水泳授業の民間委託が試験的に始まっています。プールの老朽化や教員の負担など、鹿児島市が検証を進めています。

鹿児島市の明和小学校の1年生がやってきたのは、学校のすぐ隣にある民間のスイミングスクールです。

民間に委託した背景…学校のプールの老朽化や教員の負担軽減など

水泳授業の指導のほとんどをスクールのスタッフが担います。民間に委託した背景にあるのが、学校のプールの老朽化や教員の負担軽減などです。

鹿児島市は、2024年度から市内の小・中学校の水泳の授業を民間に委託するモデル事業を始めました。

これまでは小規模校が対象でしたが、今年度から中規模校にあたる全校児童371人の明和小学校でもスタートしました。

水難事故から身を守る授業を視察

きょう23日は水難事故から身を守る授業が行われ、市の教育委員会の職員が視察しました。

（児童）「楽しい」「ペットボトルで浮いた。（次も）楽しみ」「（水が）ちょっと怖かったけど、ちょっと慣れた」

（明和小学校・松久保鉄也校長）「日もささず、風も吹かず、灰も降らないので、子どもたちも非常にいい環境で水泳ができる」

（ジェルスポーツクラブ・川尻聖社長）「もし水泳授業がなくなると、水難事故も増えるだろうし、学校の先生とタイアップして、子どもの機会をもっていこうと」

鹿児島市の教育委員会では、「今後も検証を進め、方向性を示していきたい」としています。

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