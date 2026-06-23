【レンチン1回】夏薬味どっさり×背徳の明太バターで『やみつきあえ麺』簡単ランチに
明太子とバターの間違いない組み合わせに、たっぷりの薬味をプラス。万能ねぎとみょうがのさわやかな香りと食感がアクセントの、夏にうれしいあえ麺です。
麺は電子レンジで加熱するだけなので、火を使いたくない暑い日にもぴったり。手軽ながらおいしすぎます……！
『薬味明太バターあえ麺』のレシピ
材料（2人分）
中華蒸し麺（焼きそば用）……2玉（約300g）
辛子明太子……1/2はら（約40g）
万能ねぎ……8本（約50g）
みょうが……2個
〈A〉
水……大さじ3
サラダ油……小さじ1
塩……小さじ1/4
〈B〉
しょうゆ……小さじ1
粗びき黒こしょう……少々
バター……10g
刻みのり……ひとつまみ
作り方
（1）辛子明太子は縦に切り込みを入れ、身をこそげ取る。万能ねぎ、みょうがは薄い小口切りにする。ボールに〈B〉を入れ、辛子明太子、万能ねぎ、みょうがを加えて混ぜる。
（2）中華麺を袋から取り出し、直径約23cmの耐熱皿にのせる。〈A〉は混ぜてから中華麺に回しかけ、麺の上下を返して全体にさっとからめる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で4分加熱する。ほぐしながら全体を混ぜて水分をとばし、器に盛る。
（3）器に盛った中華麺に（1）をのせてバターを添え、刻みのりを散らす。全体をあえながらいただく。
明太バターの背徳感、ひと口でやみつき必至。食べる前によく混ぜて、バターを溶かしながら召し上がれ♪
教えてくれたのは…
郄山 かづえタカヤマ カヅエ
料理家
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出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。
（『オレンジページ』2026年6月17日号より）