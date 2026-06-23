【レンチン1回】夏薬味どっさり×背徳の明太バターで『やみつきあえ麺』簡単ランチに

明太子とバターの間違いない組み合わせに、たっぷりの薬味をプラス。万能ねぎとみょうがのさわやかな香りと食感がアクセントの、夏にうれしいあえ麺です。

麺は電子レンジで加熱するだけなので、火を使いたくない暑い日にもぴったり。手軽ながらおいしすぎます……！

『薬味明太バターあえ麺』のレシピ

材料（2人分）

中華蒸し麺（焼きそば用）……2玉（約300g）

辛子明太子……1/2はら（約40g）

万能ねぎ……8本（約50g）

みょうが……2個

〈A〉

水……大さじ3

サラダ油……小さじ1

塩……小さじ1/4

〈B〉

しょうゆ……小さじ1

粗びき黒こしょう……少々

バター……10g

刻みのり……ひとつまみ

作り方

（1）辛子明太子は縦に切り込みを入れ、身をこそげ取る。万能ねぎ、みょうがは薄い小口切りにする。ボールに〈B〉を入れ、辛子明太子、万能ねぎ、みょうがを加えて混ぜる。

（2）中華麺を袋から取り出し、直径約23cmの耐熱皿にのせる。〈A〉は混ぜてから中華麺に回しかけ、麺の上下を返して全体にさっとからめる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で4分加熱する。ほぐしながら全体を混ぜて水分をとばし、器に盛る。

（3）器に盛った中華麺に（1）をのせてバターを添え、刻みのりを散らす。全体をあえながらいただく。

明太バターの背徳感、ひと口でやみつき必至。食べる前によく混ぜて、バターを溶かしながら召し上がれ♪

郄山 かづえタカヤマ カヅエ 料理家 出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）