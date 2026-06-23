中村江里子アナ、夫と次女の手を繋ぎ姿公開「絵になる家族」「2人ともスタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】フリーアナウンサーの中村江里子が6月22日、自身のInstagramを更新。夫のシャルル・エドゥアール・バルト氏と娘が手を繋いで歩く後ろ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】57歳元フジアナ「2人ともスタイル抜群」フランス人夫＆次女の手繋ぎ姿
中村アナは「昨年9月にスタートしたMilano生活。数日後にはまたパリの住人に戻ります」とつづり、イタリア・ミラノでの生活が終盤を迎えていることを報告。「私は夫と子供達が一緒に歩いているところを数歩下がって眺めるのが大好き」「後ろ姿コレクションが沢山あります！！」と添えて、バルト氏と次女が紺と白ボーダーのコーディネートで手を繋いでミラノの街頭を歩いている後ろ姿を公開している。
他にも親子の3ショットを公開し「あっ、実は私も 見えるかしら？夫とは靴がお揃い」と、写真には写っていないながらも夫婦でお揃いをしていたことを明かしている。
この投稿には「絵になる家族」「憧れる」「後ろ姿だけで温かさが伝わる」「ミラノの街並みも美しい」「ほっこりした」「仲の良さが伝わる」「2人ともスタイル抜群」などの反響が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】57歳元フジアナ「2人ともスタイル抜群」フランス人夫＆次女の手繋ぎ姿
◆中村江里子アナ、夫と次女の後ろ姿ショット公開
中村アナは「昨年9月にスタートしたMilano生活。数日後にはまたパリの住人に戻ります」とつづり、イタリア・ミラノでの生活が終盤を迎えていることを報告。「私は夫と子供達が一緒に歩いているところを数歩下がって眺めるのが大好き」「後ろ姿コレクションが沢山あります！！」と添えて、バルト氏と次女が紺と白ボーダーのコーディネートで手を繋いでミラノの街頭を歩いている後ろ姿を公開している。
◆中村江里子アナの投稿に反響
この投稿には「絵になる家族」「憧れる」「後ろ姿だけで温かさが伝わる」「ミラノの街並みも美しい」「ほっこりした」「仲の良さが伝わる」「2人ともスタイル抜群」などの反響が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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