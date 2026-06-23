M!LK、初出場『紅白歌合戦』の裏話披露 宝くじへ当選の妄想も「12億円は1日で使い切る」
俳優・吉岡里帆と今田美桜が出演する、27日より放送の「サマージャンボ宝くじ」新CMに、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎大智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、吉田仁人が特別ゲストとして登場。宝くじを購入する楽しさや、抽せん日を待つ期待感を表した『路上ミュージシャン篇』『サマージャンボの歌篇』『ドライブ篇』のほか全9篇のCMに出演する。
【動画】妄想トークで大盛り上がり！塩崎大智＆曽野舜太＆吉田仁人
今回、CMゲストに抜てきされたM!LKの3人は、感想を聞かれ「めちゃくちゃうれしかったです！」と口を揃えて喜びを明かした。吉田は「サマージャンボのCMは夏によく見ていたので、すごくうれしかったです」、曽野も「おじいちゃんは宝くじが大好きなので、まさかそのCMに出られるとは！」と感激の様子。撮影前日には、CMで披露する歌を3人で練習して胸を弾ませていたことを振り返った。
CMにも登場する「グループ買い」にちなみ、3人で何かを買ったり、ご飯をシェアしたりといったことはあるかと聞かれると、昨年初出場を果たしたNHK『紅白歌合戦』の裏話を披露。本番前の空き時間、塩崎に豪華なステーキハウスに連れて行ってもらったと明かす曽野に、塩崎が「次は3人で行きたい」とポツリ。「次は誰が奢ってくれるのかな」と曽野が発言すると、吉田が「俺っぽいな」とつぶやき笑いに包まれた。
さらに1等・ 前後賞合わせた12億円の「サマージャンボプレミアム」がもし当たったらという問いには、「1日で使い切ろうよ」と大胆な提案をした吉田。「ペンションを借りて、最高級の食材とシェフと車と花火と全部用意して…」と夢を語るなか、塩崎も「ロケットに乗りたいです！3人で宇宙に行きたい！」と夢を膨らませた。曽野も「無人島を買ったりとか…」と語り、スケールの大きすぎる妄想トークで大盛り上がりに。最後には、吉田が「12億円が膨大すぎて想像もつきません、夢がでかすぎるね」と話し、宝くじ史上最高額に期待を膨らませた。
発売を記念して、オリジナルコラボグッズが当たる「サマージャンボプレミアム売り場限定キャンペーン」も実施。6月30日から7月31日までの1ヶ月間、宝くじ売り場限定で特別ゲストの塩崎・曽野・吉田のオリジナルコラボグッズ等が合計1000人に当たる。3人のビジュアルを可愛らしく再現した「プレミアム招き猫」や金色にほどこされた「プレミアム開運符」、爽やかなビジュアルが映し出された「プレミアムクリアファイル」まで、ここでしか手に入らないオリジナルグッズも必見だ。
【動画】妄想トークで大盛り上がり！塩崎大智＆曽野舜太＆吉田仁人
今回、CMゲストに抜てきされたM!LKの3人は、感想を聞かれ「めちゃくちゃうれしかったです！」と口を揃えて喜びを明かした。吉田は「サマージャンボのCMは夏によく見ていたので、すごくうれしかったです」、曽野も「おじいちゃんは宝くじが大好きなので、まさかそのCMに出られるとは！」と感激の様子。撮影前日には、CMで披露する歌を3人で練習して胸を弾ませていたことを振り返った。
さらに1等・ 前後賞合わせた12億円の「サマージャンボプレミアム」がもし当たったらという問いには、「1日で使い切ろうよ」と大胆な提案をした吉田。「ペンションを借りて、最高級の食材とシェフと車と花火と全部用意して…」と夢を語るなか、塩崎も「ロケットに乗りたいです！3人で宇宙に行きたい！」と夢を膨らませた。曽野も「無人島を買ったりとか…」と語り、スケールの大きすぎる妄想トークで大盛り上がりに。最後には、吉田が「12億円が膨大すぎて想像もつきません、夢がでかすぎるね」と話し、宝くじ史上最高額に期待を膨らませた。
発売を記念して、オリジナルコラボグッズが当たる「サマージャンボプレミアム売り場限定キャンペーン」も実施。6月30日から7月31日までの1ヶ月間、宝くじ売り場限定で特別ゲストの塩崎・曽野・吉田のオリジナルコラボグッズ等が合計1000人に当たる。3人のビジュアルを可愛らしく再現した「プレミアム招き猫」や金色にほどこされた「プレミアム開運符」、爽やかなビジュアルが映し出された「プレミアムクリアファイル」まで、ここでしか手に入らないオリジナルグッズも必見だ。