ルー大柴72歳、昔のパスポート写真にネット衝撃「伊東純也に似てる」「ハンサム」
タレントのルー大柴（72）が23日、自身のXを更新し、今と昔のパスポート写真を投稿すると、サッカーW杯で活躍中の日本代表・伊東純也に激似な姿が、ネット上で話題になっている。
【写真】伊東純也そっくり！ルー大柴の昔のパスポート写真
普段は食事の写真や楽屋のオフショットを投稿しているが、今回は「パスポート ロングタイムアゴー&ナウ」と今と昔のパスポート写真を投稿。若かりし頃のルー大柴を見ることができる。
これにネット上では「若い頃が伊東純也に似てる」「若い頃のルーさんイケメン」「ルーさんが若い頃ハンサムだったのはだいたい想像つきますね」「ニヤけてしまうくらいイケメンで大車輪」「日本代表の右サイドでめちゃくちゃ上下動してそう」。
「やっぱり顔立ち整ってるな笑」「伊東純也に似ている…つまり、伊東純也は歳を重ねるとルー大柴になる、ってコト！？」「伊東純也に似てて笑う」など驚きの声が出ている。
【写真】伊東純也そっくり！ルー大柴の昔のパスポート写真
普段は食事の写真や楽屋のオフショットを投稿しているが、今回は「パスポート ロングタイムアゴー&ナウ」と今と昔のパスポート写真を投稿。若かりし頃のルー大柴を見ることができる。
これにネット上では「若い頃が伊東純也に似てる」「若い頃のルーさんイケメン」「ルーさんが若い頃ハンサムだったのはだいたい想像つきますね」「ニヤけてしまうくらいイケメンで大車輪」「日本代表の右サイドでめちゃくちゃ上下動してそう」。
「やっぱり顔立ち整ってるな笑」「伊東純也に似ている…つまり、伊東純也は歳を重ねるとルー大柴になる、ってコト！？」「伊東純也に似てて笑う」など驚きの声が出ている。