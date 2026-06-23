熊本ヴォルターズが笹倉怜寿を獲得…神戸から移籍し3年契約「新たなる進化を」

熊本ヴォルターズは6月23日、笹倉怜寿と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。契約期間は2027－28シーズンまでの複数年契約となる。

富山県出身で現在28歳の笹倉は、187センチ80キロのポイントガード兼シューティングガード。東海大学付属第三高校（現東海大学付属諏訪高校）、東海大学を経て2019年にアルバルク東京へ加入し、仙台89ERSへの期限付移籍も経験。その後、越谷アルファーズを経て、2025－26シーズンに神戸ストークスへ移籍した。

今シーズンは神戸でB2リーグ戦49試合に出場し、1試合平均15分21秒のプレータイム、4.7得点、1.5リバウンド、1.8アシスト、3ポイント成功率は35.8パーセントを記録。ローテーションの一角として神戸のバックコートを支えた。

今回の契約合意に際し、笹倉はクラブを通じて「熊本ヴォルターズに加入することになりました笹倉怜寿です。このような機会をいただけたことに感謝しています。熊本で新たなる進化を遂げ、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。ブースターの皆さん、応援よろしくお願いします」とメッセージを送った。





【動画】2025－26シーズン神戸に所属した笹倉