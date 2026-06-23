男子日本代表が8月に国際試合4試合を開催へ…佐賀でモンゴル、東京で韓国と激突

6月23日、日本バスケットボール協会（JBA）は、8月に佐賀県と東京都で開催される男子日本代表チーム（AKATSUKI JAPAN）の国際試合3大会（計4試合）の概要およびチケット販売概要を発表した。

まず8月9日、10日の2日間は、SAGAアリーナにて「日本生命カップ 2026（佐賀大会）」が開催される。対戦相手はFIBAランキング104位（3月3日時点）のモンゴル代表。同ランキング22位の日本にとっては、チームの連携を高める重要な2連戦となる。

続いて舞台を東京都の有明アリーナに移し、アジアのライバルである韓国代表（同56位）を迎え撃つ。15日には「買取大吉カップ 2026」、16日には「SoftBank CUP 2026」として開催され、真夏の東京で熱い“日韓戦”が繰り広げられる。

チケット販売については、公式ファンサイト『AKATSUKI JAPAN plus＋』有料会員を対象とした先行抽選販売が6月27日の12時からスタート。一般販売は7月9日の18時から先着制で行われる。

今回の連戦は、8月下旬に控える「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window 4」に向けた極めて重要な強化試合となる。日本は8月27日にWindow4の初戦、31日には第2戦（対戦相手は未定、ホーム＆アウェー方式）を戦う。予選突破へ向けて負けられない真剣勝負を前に、国内で実戦感覚を研ぎ澄ます貴重な機会となりそうだ。

各試合の詳細は以下の通り。

◆■男子日本代表 国際試合日程

【日本生命カップ 2026（佐賀大会）】



会場：SAGAアリーナ



・8月9日（日）14:00 TIP OFF vsモンゴル



（テレビ朝日系列にて生中継／バスケットLIVE、Abema、TVerで配信）



・8月10日（月）18:00 TIP OFF vsモンゴル



（BS日テレにて生中継／バスケットLIVE、TVerで配信）

【買取大吉カップ 2026（東京大会）】



会場：有明アリーナ



・8月15日（土）19:00 TIP OFF vs韓国



（日本テレビ系にて生中継／バスケットLIVE、TVerで配信）

【SoftBank CUP 2026（東京大会）】



会場：有明アリーナ



・8月16日（日）19:05 TIP OFF vs韓国



（テレビ朝日系列にて生中継／バスケットLIVE、Abema、TVerで配信）