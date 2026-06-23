キハ40系「SAKU美SAKU楽」（写真：PIXTA）

国鉄時代の1977年に登場し、全国のローカル線を支えてきた不朽の名車「キハ40系気動車」。近年は老朽化による引退が進む一方、日本各地で魅力的な観光列車へと改造されて活躍中です。

2027年の運用開始50周年の節目を前に、ジェイアール西日本商事が展開する鉄道グッズブランド「トレインボックス」では、西日本各地で大活躍中の大人気観光列車や、懐かしのノスタルジーあふれる地域色をリアルに再現した「キハ40系気動車ピンバッジ（JR西日本エリア第1弾）」を2026年6月25日（木）に新発売します。

新潟から山口まで西日本エリアの駅ナカを巡って集めるランダム販売の単品情報から、公式通販でしか手に入らない完全受注生産のシリアルナンバー入り豪華額装セットまで、鉄道ファンのコレクション魂を揺さぶる商品ラインナップなどを詳しくお届けします。

観光列車から懐かしの一般色まで全12種類！「キハ40系気動車ピンバッジ」のスペック一覧

2026年6月25日(木)より、ジェイアール西日本商事が展開する鉄道グッズブランド「トレインボックス」から、ファン待望の新商品「キハ40系気動車ピンバッジ（JR西日本エリア第1弾）」が発売になります。

今回の第1弾では、JR西日本エリアを走る大人気観光列車7種類と、ローカル線を支えてきた一般列車の車体色5種類の、合計12種類が手のひらサイズのピンバッジになりました。

【観光列車（7種類）】

・ベル・モンターニュ・エ・メール（北陸エリア）

・花嫁のれん（北陸エリア）

・うみやまむすび（関西エリア）

・SAKU 美 SAKU 楽（山陽エリア）

・あめつち（山陰エリア）

・etSETOra（山陽エリア）

・○○のはなし（山陰エリア）

【一般列車（5種類）】

・首都圏色

・高岡色

・岡山色

・広島色

・シークレット

ピンバッジのイメージ

販売価格は単品で1個455円（税抜）で、カプセルトイ、または中身が見えないアルミ蒸着の個包装によるランダム販売となります。

コンプリートBOXの販売はなく、ネット通販も行われないため、実際にJR西日本エリアの駅ナカ売店などを訪れて「何が出るかはお楽しみ」というワクワク感を味わえる仕様です。

なぜ今キハ40系なのか？地域色豊かなJR西日本エリアならではの魅力

全国的に新型車両への置き換えが進み、姿を消しつつある国鉄型気動車。しかし、JR西日本エリアにおいては、キハ40系は単なる「過去の遺産」ではなく、今も現役で地域の観光振興を担う主役です。

1977年の運用開始から半世紀近くが経つ頑丈な車体を活かし、車内を大幅にリニューアルした「花嫁のれん」や「etSETOra」といった観光列車へと生まれ変わることで、地域の魅力発信の一翼を担い続けています。

キハ40系 「ベル・モンターニュ・エ・メール」（写真：PIXTA）

今回のピンバッジ化において特筆すべきは、単一の国鉄カラーだけで終わらせず、各地域の風土を反映した多種多様なカラーリングを網羅している点です。たとえば「高岡色」や「広島色」といった地域独自の塗装は、かつてその路線を通勤や通学で日常的に利用していた一般層にとっても、強いノスタルジーと愛着を喚起します。

2027年の50周年に向けたプレ企画として位置づけられた本商品。単なる記念グッズの収集に留まらず、ピンバッジをきっかけに懐かしの記憶を思い返し、実際にキハ40系が走る西日本エリア各地へ足を運んでもらうという、極めて優れた「旅の動機付け」になっています。

確実に揃えたいファンへ！受注生産限定「JR西日本観光列車コレクション（額装入）」

キハ40系気動車ピンバッジコレクション（イメージ）

単品販売はランダム形式ですが、「人気の観光列車だけは確実にコンプリートして飾りたい」という熱いファンのために、特別仕様の商品も用意されています。それが、観光列車のピンバッジ7種類とシリアルナンバー入りのプレートが専用額にセットされた「キハ40系気動車 JR西日本観光列車コレクション（額装入）」です。

販売価格は9,000円（税抜）。こちらは駅ナカなどの店頭販売はなく、指定の公式通販サイト（ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」、JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」、トレインボックス WESTER モール店）限定での完全受注生産となります。

受注期間は2026年6月25日(木)12:00〜2026年7月13日(月)17:00までとなっており、買い逃しのないよう早めのチェックをおすすめします。

駅ナカ店舗での巡り合いと、今後続々と登場する気動車・電車ピンバッジシリーズ

単品ピンバッジの販売箇所は、新潟県の直江津駅⇒山口県の下関駅まで、主にJR西日本エリア全域の主要な駅ナカ店舗や鉄道関連施設です。旅の途中で駅に立ち寄り、お土産としてカプセルトイを回したり個包装を手に取ったりする楽しみ方が推奨されています。

単品のピンバッジ販売箇所（※2026年6月18日現在）

さらにジェイアール西日本商事では、今回のキハ40系を皮切りに、2026年6月27日にデビュー予定の「227系 Kizashi 車両ピンバッジ」や、北陸本線の「521系車両ピンバッジ」「特急街道ピンバッジ」など、今後も鉄道ファンの心をくすぐるピンバッジシリーズを続々と展開する予定です。今後のラインナップ拡充にも大きな期待が寄せられます。

全国各地の路線を支えてきた キハ40系 （写真：PIXTA）

2027年の50周年に向けて、お気に入りの地域色を胸元やバッグにピン留めして出発する夏のローカル線旅。この週末は、西日本の主要駅売店できらめくカプセルトイを回し、キハ40系の心地よいエンジン音に耳を傾ける聖地巡礼の旅へ出かけてみませんか。

（画像：JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

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