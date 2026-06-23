元西武監督・松井稼頭央、俳優の長女から贈られた“父の日ギフト”を公開 親子2ショットに反響「嬉しそ〜」「素敵な娘様」
元埼玉西武ライオンズ監督・松井稼頭央（50）が22日、自身のインスタグラムを更新。モデルで俳優の長女・松井遥南（25）から贈られた父の日のプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】父の日プレゼントに嬉しそう！松井稼頭央＆長女・松井遥南の“親子ショット” ※2枚目
松井は「娘から父の日のプレゼント。ありがとう」とつづり、写真を投稿した。公開された写真には、「NO.1 DAD」と刻まれた黒いペンが写されており、父の日のプレゼントとして贈られたことを報告。別の写真では、そのペンを手に笑顔を見せる松井の姿も披露された。
プレゼントを手にした松井は満面の笑みを浮かべており、後ろには笑顔でピースポーズをした長女・遥南の姿も写っており、親子仲むつまじい様子や父としての喜びが伝わる投稿となっている。
この投稿に「お父さん、嬉しいですね〜」「パパ、嬉しそ〜」「何をもろても嬉しいですね」「素敵なプレゼントに素敵な写真」「素敵な娘様です」といったコメントが寄せられた。
【写真】父の日プレゼントに嬉しそう！松井稼頭央＆長女・松井遥南の“親子ショット” ※2枚目
松井は「娘から父の日のプレゼント。ありがとう」とつづり、写真を投稿した。公開された写真には、「NO.1 DAD」と刻まれた黒いペンが写されており、父の日のプレゼントとして贈られたことを報告。別の写真では、そのペンを手に笑顔を見せる松井の姿も披露された。
プレゼントを手にした松井は満面の笑みを浮かべており、後ろには笑顔でピースポーズをした長女・遥南の姿も写っており、親子仲むつまじい様子や父としての喜びが伝わる投稿となっている。
この投稿に「お父さん、嬉しいですね〜」「パパ、嬉しそ〜」「何をもろても嬉しいですね」「素敵なプレゼントに素敵な写真」「素敵な娘様です」といったコメントが寄せられた。