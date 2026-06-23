AKB48が23日、公式サイトを更新。メンバーの花田藍衣（21）の契約解除を発表した。発表文によると、花田は丸刈りになっているとみられる。

発表によると、花田は2025年12月頃から体調不良を理由とした遅刻を繰り返し、今年5月から活動を休止。その後、特定ファンとの私的なつながりが判明したという。運営は本人からの説明と関係者への聞き取り内容に食い違いがあったとし、復帰に向けた協議を重ねて求めたものの、話し合いが成立しなかったとしている。

発表文では「本人は運営に髪型を坊主にさせられたと言ってきておりますが、当たり前ですが、担当に確認したところ、“そのようなことを指示することは絶対にありません。”とのことでした」と記された。花田は丸刈りになっているとみられる。

AKB48では、2013年に当時メンバーの峯岸みなみが男性との熱愛が一部報道で報じられたことを受け、自ら頭髪を丸刈りにした姿で謝罪を行い、国内外に大きな衝撃を与えた。

花田は2005年6月生まれ、神奈川県出身。2024年3月に19期生としてお披露目された。キュートなルックスとあざとく人懐っこいキャラクターで“天性の釣り師”として躍進。25年に65枚目シングル「まさかのConfession」で初選抜入りし、3作連続で選抜入りを果たした。次世代を担うメンバーして活躍が期待されていた。