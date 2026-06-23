ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮの大東立樹、高野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣と俳優・秋田汐梨が２３日、都内で行われたグラフィックデザインツールＣａｎｖａのオリジナルドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」制作発表会に出席した。

同作は主演の大東演じるオタク男子と、ヒロインの秋田汐梨演じる元アイドル研究生がデザインを通じて心を通わせるところが見どころ。大東は「オタクの役を演じさせていただいて、ビジュアルは本当に捨てています。しっかりとこの役に入り込むために今までの大東立樹を捨ててオタクの人として演じました」と振り返った。

さらに役作りでは「実際にアイドルの現場に行かせていただきました」と明かし、「間近で推し活をされている方を見て、そこで学んだことが詰め込まれています」と徹底した。

一方の秋田もアイドル研究生を熱演。「歌うシーンもあって、レコーディングもさせていただいた。本当の歌手の方ってすごいなと思いましたし、歌う時の表情とか、楽しそうに歌う雰囲気を出すこともすごい難しいと感じながらやっていました」と自身にとっては挑戦的な役柄になったことを語った。