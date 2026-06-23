タレントの宮川大輔が２０日、関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、「ある意味怖かった」大物芸能人を明かした。

宮川は関根から「ある意味怖かった人は？」と聞かれると「どう思われるか分からないが、びっくりしたのが哀川翔さん」と具体名を挙げた。

一度仕事で一緒になり、映画の舞台挨拶で各地を回ることになり、哀川と一緒の新幹線に。「当時はタバコが吸えるところがあって、タバコ吸いに行こうよって（誘われて）、歩いて行った」ところ、「１人、大きい人がいびきをかいて寝ていた」といい、それが「すしざんまいの社長だった」という。

「めちゃくたびれて寝てはって」と社長は爆睡していたので、宮川は起こさずスルーしようと思っていたが、突然哀川が「社長！社長！」と起こし始めた。社長は驚いて目覚め、哀川は「また行きますね」とそれだけいって「そのまま行きはった」という。

宮川は「起こしますか？爆睡してはったのに。知り合いでもそんだけ寝てたら…。一番気持ちいいときに『社長！社長！』って」「『行きます』だけなら言わんでもええのに」と当時を笑って振り返っていた。