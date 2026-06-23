女優、タレントの優香（45）が18日放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。先輩飯島直子（58）の“不変の美貌”に感嘆した。

今回の放送で優香は、約26年前に缶コーヒーのCMで共演して以来、久々に飯島と仕事で再会。ともに“癒し系女優”として人気の2人が、東京・白金の居酒屋でさまざまなトークに花を咲かせた。

冒頭で、店内で顔を合わせた2人は再開のうれしさで、感極まった表情を浮かべてハグ。飯島が優香の頭を軽くポンとなでるなどして、両者ともに満面の笑みを浮かべた。

優香は「（CMで初共演した時は）私がたぶん19とか…10代だったので。楽屋にご挨拶行った時に、飯島さんが“ポン、ポン”って頭を（なでるように）してくれたんですよ。そしたらさっき（店内で再会時ハグした際に）“ポン、ポン”ってしてくださったので、すごい（記憶が）よみがえって泣きそうになっちゃったんですよ」と喜んだ。

そして当時、飯島と初対面した時の印象について「こんなに女神様みたいな人いるんだ、って思いながらも…キュンってしながら、緊張がほぐれたというか、すごく印象に残ってて」と振り返った。そして「どうしてそんなに変わらないんですかねえ…」と飯島をまじまじと見つめながら話し、「かわいい」とつぶやいた。そして優香は我に返り「ごめんなさい…気持ち悪いですよね、ずっと見てると」と言いつつも、再び、飯島の美貌に「きれい…かわいい」と感嘆していた。