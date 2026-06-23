6月22日、7人組アイドルグループ「Hey! Say! JUMP」（以下、JUMP）の山田涼介が、ファッション誌『anan』の表紙を飾ることが告知された。早くもファンの注目を集めているが、同誌での“メイク”がSNSをざわつかせている。

山田の表紙に関する情報は、日付が変わると同時に、『anan』公式Xアカウントで告知された。

「ヘア＆メイクアーティストの小田切ヒロさんとともに、3つの“恋と運命”のグラビアを飾ると謳っています。山田さんは6月27日からソロドームツアー、9月5日からアジアツアーを開催することが決まっており、エンターテインメント観に関するインタビューも掲載されます。7月1日に発売されますが、早くも予約するファンが出ているようです」（スポーツ紙記者）

表紙を飾る山田のビジュアルに関して、Xでは

《この人本当にすごい、一生美しい》

など、称賛する声も少なくない。しかし、一方で、

《山田涼介という最高の素材をここまで微妙に仕上げたメイクさん誰やねん》

《なんか、勿体無いメイクな気がする》

といった、メイクに困惑する声も見受けられるのだ。

「山田さんはメイクをしていたのですが、アイラインが濃く、目の周りはチークでピンク色が際立ち、目元を中心に“くっきりメイク”が見受けられました。ただ、もともと色白の端正な顔立ちで知られる山田さんなだけに、濃いめのメイクによって、彼のよさが生かされていないと感じる人もいたようです」（芸能記者）

2007年にJUMPとしてCDデビューして以降、グループ内でも高い人気を誇る山田。アイドルとしての美意識の高さが認知されていたという。

「かねてから、ファンデーションやアイメイクなど、セルフメイクをすることを公言しています。その際、作り込みすぎず、自身の顔立ちを引き立てたナチュラルメイクがファンからも好評でした。山田さんは2025年3月に化粧品『メイベリン ニューヨーク』のアンバサダー就任イベントで、『厚塗り感はなるべく出したくない』とメイクに対するこわだりを語っていました。本人が“アンチ厚塗り”を表明していただけに、今回のくっきりしたメイクにはギャップを持たれてしまったのかもしれません」（同前）

ファンは、自然体な山田の姿を求めているのかも。