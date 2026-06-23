敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ツインズ戦に「1番・DH」で先発出場すると、初回に今季17号先頭打者アーチを放ち、2-1の勝利に貢献した。ドジャースは、メジャー全球団で一番乗りとなる今季50勝（29敗）に到達。試合後、球団Xが選んだ「今日の1枚」には、現地ファンから様々な反響があがっている。

大谷は初回、相手先発マシューズが投じた2球目のチェンジアップを捉えた。打球は右翼席へ一直線。飛距離414フィート（約126.2メートル）、打球速度112.8マイル（約181.5キロ）の弾丸アーチを突き刺した。

大谷は打球を見送ると、ダイヤモンドを一周。三塁を回った直後には、ベンチを見ながら、右手をあげてガッツポーズ。満面の笑みを浮かべた。球団公式Xが「ダイソー提供の今日の1枚（フォト・オブ・ザ・ゲーム）」として、笑顔の大谷の写真を公開すると、現地のファンからも反応があがっている。

「GOAT（史上最高）」

「大谷さん今日も最高の笑顔」

「これは間違いなくお気に入りの1枚！」

「エリック（ラウアー）はどこ」

「素晴らしい」

大谷は4打数1安打1打点。試合前には7月14日（日本時間15日）に行われるオールスターゲームのファン投票・第2回中間結果が発表され、指名打者部門で両リーグトップとなる230万票を超える支持を集めている。



（THE ANSWER編集部）