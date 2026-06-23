◆パ・リーグ 日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）

３連勝中だったロッテは、３安打無得点で今季９度目の０封負けを喫して４連勝を逃した。日本ハム先発の北山に３安打完封勝利を許し、二塁を踏むことすらできなかった。

０―３の７回には、今季加入したホセ・カスティーヨ投手（３０）が来日初登板。先頭の進藤の当たりが三塁ベースに当たって二塁打になり、続く山県のバントがリクエストでアウト判定がセーフになる不運が続き、無死一、三塁で水野にスクイズを決められたが、その後は抑えて１失点で踏ん張った。

メジャー通算６９登板で、身長１９８センチの大型左腕は、最速１４９キロの直球を軸にスライダー、ツーシームを駆使した投球だった。開幕前の３月１１日オリックス戦（ＺＯＺＯ）で左ハムストリングスを損傷して離脱。ＮＰＢデビュー戦は不運な１失点はあったものの、サブロー監督は「球自体はよかったし、コントロールはよかったので、中継ぎが１人増えてくれることはすごく助かるので頑張ってもらいたいです」と合格点を与えていた。