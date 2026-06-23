タレントの渡辺満里奈が２３日までに、オフィシャルブログを更新。タレントの辺見えみり、バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子と女子会を開催したことを報告した。

渡辺は「にぎやか女子会」と題してブログを更新すると、「ＴＦＭの『ＴＯＫＹＯＳＰＥＡＫＥＡＳＹ』でふたりで喋（しゃべ）り倒した後、ご飯食べに行こうよ！と計画してやっと会えた辺見えみりちゃん」と、ラジオ番組での共演がきっかけで食事の約束をしていたことを告白。「お互いの友人である陣内貴美子パイセンを交えて、まあ喋る喋る」と陣内も交えて集まったことを明かした。

２人について「明るく輝いてるえみりちゃん。真面目で楽しい陣内さん」とそれぞれの人柄についてつづり「おしゃべりは止まることなく、話し足りないね！また次ね！と解散」と、話が尽きなかった様子を報告した。

最後に「美味（おい）しいご飯とおしゃべりと。元気の源になります」と満足げにコメントし、辺見らとの笑顔あふれる３ショットを公開し、ブログを締めくくった。

この投稿には「美味しいもの頂きながら話せて良かった」「気の置けない友達」「いい顔してる」「楽しい女子会は、話が尽きないでしょう」などの声が寄せられている。