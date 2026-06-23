◆パ・リーグ 日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）

３連勝中だったロッテは、３安打無得点で今季９度目の０封負けを喫して４連勝を逃した。日本は無先発の北山に３安打完封勝利を許し、二塁すら踏むことができなかった。

先発の広池は初回にレイエスに１６号先制ソロを浴び、３回にも進藤に２号ソロを浴びるなど２失点。毎回安打を浴びる苦しい投球だったが、なんとか踏ん張って６回３失点でまとめ、先発として最低限の仕事は果たした。

打線は粘る２３歳右腕を援護できなかった。３回１死で上田、６回２死で小川が安打を放って出塁も続けず。４点を追う８回は先頭の山口が右前安打を放つも、続く代打・安田が二ゴロ併殺打に打ち取られた。

二塁すら踏めない０封負け。サブロー監督は「やられましたね。できたらいいピッチャーから打って欲しいですよね」と脱帽。打線については「最近よくなったのは、まっすぐをはじけていたけど、まっすぐをはじけなかった。見逃したのか、手が出なかったのか僕の方では分からないですけど、仕掛けて欲しかった。初球から積極的にいってもらっていっけど、ちょっとまっすぐを見逃して、変化球で空振りというバッターの悪いところが多かったかなと思います」と淡々と振り返っていた。