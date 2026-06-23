現地メディアが動画付きで紹介

FIFA北中米ワールドカップ（W杯）の熱狂に沸くメキシコで、一人の日本人が現地メディアの視線を釘付けにしている。

フリースタイルフットボールを特技とする女優でインフルエンサーの眞嶋優さんが、モンテレイのファンフェストで見せたパフォーマンスの様子が公開されると、SNS上で大きな反響を呼んでいる。

W杯の開催地の一つ、メキシコのモンテレイでのファンフェストを訪れた眞嶋さん。日本代表のユニフォームに身を包み、メキシコ人サポーターに囲まれながら軽やかなステップでリフティングを披露した。周囲のファンとパスを交換しながらアクロバティックな技を繰り出す姿に、現場からは大きな歓声が上がった。

この様子を収めた動画をメキシコのスポーツメディア「ONCE Diario」の公式Xは「インフルエンサーのユウ・マシマが、モンテレイのファンフェストでメキシコ人サポーターと交流」と綴って紹介。この動画は瞬く間に拡散され、日本のファンからも「めっちゃ楽しそう！」「誇らしい。この子、浦和の子なんだぜ」「技術もさることながら、現地の人と一瞬で打ち解けるコミュニケーション能力がすごい」「ファンタスティック」といった驚きと称賛の声が相次いだ。

これまで元ブラジル代表のレジェンドFWロナウジーニョ氏のテクニックを完コピした妙技3発をはじめ、数々のリフティング技などを披露して話題を集めてきた眞嶋さん。3歳の頃からボールを蹴り始め、「サッカーができる女優」として独自の道を追求しており、そのテクニックはメキシコの地でも認められたようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）