東急プラザ表参道「オモカド」と、ＫＩＴＴＥ大阪にある「ちいかわベーカリー」の常設店舗に「モモンガ」と「古本屋」の新メニューが登場。

また、パン屋さんのスタッフ衣装を着た「モモンガ」と「古本屋」のオリジナルグッズも新たに仲間入りします☆

ちいかわベーカリー「モモンガ・古本屋」メニュー・グッズ

発売日：2026年7月3日(金)

販売店舗：

ちいかわベーカリー所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階営業時間：11:00〜20:00年間休日 ：不定休（営業時間の確認などは、カフェ公式サイトを確認ください。）ちいかわベーカリー OSAKA所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-2-2 JPタワー大阪 ＫＩＴＴＥ 大阪 3F営業時間：11:00〜20:00年間休日：不定休（営業時間の確認などは、カフェ公式サイトを確認ください。）

予約方法：ノベルティ付優先入場券 (税込み1,000円 お買物券付き)

「ちいかわベーカリー」に「モモンガ」と「古本屋」のフェイス型パンや、パン屋さんのスタッフ衣装を着た「モモンガ」と「古本屋」のマスコット、ガラスマグカップやステッカーなどのオリジナルグッズが登場。

初登場の「モモンガパン」は、いちご果肉と、北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまったフェイス型のパンです。

「古本屋パン」は、オレンジ果皮と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまったフェイス型のパン。

どちらもやさしいコクと、爽やかなフルーツの味わいがマッチしたパンです。

グッズは、パン屋さんの衣装のモモンガと古本屋のマスコットや、ガラスマグカップ、ステッカーなどが多数展開されます☆

モモンガパン

価格：590円(税込)

きりっと引き締まった目元が特徴的な「モモンガパン」

いちご果肉と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームが詰め込まれています。

古本屋パン

価格：590円(税込)

特徴的なフェイスラインもしっかり再現された「古本屋パン」

オレンジ果皮と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームが詰まっています。

スタッフさんなマスコット（モモンガ）

価格：2,200円(税込)

パン屋さんのスタッフ衣装を着た「モモンガ」のマスコット。

お口をもぐもぐさせる仕草や、ふんわりとした素材で仕上げられたしっぽもポイントです。

スタッフさんなマスコット（古本屋）

価格：2,200円(税込)

パンの食べかすをほっぺに付けながらお口をモグモグ動かす「古本屋」のマスコット。

かじったあとが残るパンを持ちながらスタッフ衣装を纏う姿がとってもキュート☆

トレーディングパン屋さんなポイントカード風カード

価格：330円(税込)

種類：全6種

「ちいかわベーカリー」のアートを使用したポイントカード風のカード。

全6種類からいずれか1枚が封入される、トレーディング仕様になっています。

耐熱ガラスマグカップ（モモンガと古本屋）

価格：2,640円(税込)

「モモンガ」と「古本屋」を主役にした耐熱仕様のマグカップ。

反面ずつ異なるアートを使用した、眺めているだけで心が和むドリンクウェアです。

耐熱ガラスマグカップ（パンなみんな）

価格：2,640円(税込)

こんがり焼けたパンのような「ちいかわ」たちを描いた耐熱ガラスマグカップ。

「鎧さん」や「シーサー」「くりまんじゅう」たちのお顔が並んだ、かわいいグッズです。

クラフト素材の大きめステッカー （モモンガと古本屋）

価格：440円(税込)

クラフト素材を使用した、「モモンガ」と「古本屋」のステッカー。

クリアファイルやタブレットのデコレーションにもぴったりな大きめサイズです。

スマホに貼れるサイズの手触りのいいステッカー （スタッフさんなモモンガ）

価格：330円(税込)

ドリンクを片手にパンを頬張る「モモンガ」を描いたステッカー。

手触りの良い素材を使用した、スマートフォンケースのデコレーションにぴったりなステッカーです。

スマホに貼れるサイズの手触りのいいステッカー （スタッフさんな古本屋）

価格：330円(税込)

パン屋さんの衣装がお似合いな「古本屋」デザインのステッカー。

パンとケースを手にお口をモグモグさせる姿が落とし込まれています。

巾着 （モモンガと古本屋）

価格：1,650円(税込)

「ちいかわベーカリー」のロゴと共に「モモンガ」と「古本屋」を描いた巾着。

オモテ、ウラ面で異なるアートが使用されているので、気分に合わせて見せる面を変えられます。

ジャム（モモンガのレモンバター）

価格：950円(税込)

大きなレモンに背を預けながらお座りする「モモンガ」を描いたジャム。

レモンバター風味のジャムが詰め込まれています。

ジャム（古本屋の白桃バター）

価格：950円(税込)

大きな桃をバックにポーズをきめる「古本屋」デザインのジャム。

瓶の中には白桃バター風味のジャムが入っています。

季節限定グッズ「紅茶缶（ブルーベリーカシス）／はちみつ入りブルーベリーシロップ」

季節限定グッズとして、ブルーベリーカラーの「紅茶缶」と「シロップ」が登場。

「ちいかわベーカリー」のメインアートを使用したパッケージに入っています。

紅茶缶（ブルーベリーカシス）

価格：1,800円(税込)

フルーティーな味わいに仕上げられた茶葉を詰めた紅茶缶。

ブルーベリーとカシスの風味が広がる、季節限定フレーバーです。

はちみつ入りブルーベリーシロップ

価格：1,100円(税込)

シックなカラーでまとめられたパッケージがおしゃれなシロップ。

はちみつ入が入ったブルーベリーシロップ味です。

スーベニア「ランチボックス（S）」

価格：770円(税込)

パンカウンターにてパンを購入された方が購入できるランチボックス。

フタには「ちいかわベーカリー」のメインアートがプリントされています。

※ちいかわ食パン／ハチワレ食パン／うさぎ食パンは対象外です

「モモンガ」と「古本屋」の新メニューやオリジナルグッズが多数ラインナップ。

ちいかわベーカリーにて2026年7月3日より販売される新メニューとグッズをまとめて紹介しました☆

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