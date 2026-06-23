些細なことでも注意が必要だ。オリエンタルラジオの藤森慎吾が6月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE2号店』」にMCとして生出演。「燃えるのが怖い」と本音を吐露する場面があった。

【映像】藤森慎吾、SNSの炎上の本音

文字通りカフェをコンセプトとした当番組は、藤森率いるマスターチームと、2.5次元俳優らのホールチームで勝負。ボートレース予想やミニゲームに挑み、最終的にポイントでリードしたチームがご褒美を得られるルールだ。この日は、第3レースを終えた時点でマスターチームがリード。番組指定最終レース、両チームが予想をフリップに記入した。

ここで、ホールチームの和田雅成が「何ポイント使ったんですか？」と聞くと、藤森は「7100（ポイント）です」と説明。「ちゃんとオールベット。ありがとうございます」との反応には「もちろん」と返し、「あそこでね、ポイントを残すと思いのほか叩かれるんで」と述べた。

これに共演者たちが「確かに！」「厳しいんだ？」などと大ウケする中、藤森は「100（ポイント）残しすると、思いのほか叩かれる」と強調。和田が「『本当に勝ちにいってんじゃねぇよ』って？なるほど」と納得した際には「『せこいことすんじゃねぇよ』って。怖い」と苦笑すると共に、「視聴者さんが怖い？」との確認には「怖い。燃えるのが怖い」と答え、さらなるスタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

