俳優の川崎麻世が22日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんの優しさに感激したエピソードを明かした。

【映像】「BMW」や「MAZDA CX-8」など川崎麻世の愛車

この日、川崎は「一昨日 舞台の稽古中に妻がお母様と2人で寿司屋に行ってる」という連絡を受け「『いいな〜俺も行きたいな』とLINE」を返したことを報告。稽古後「帰って来て連絡すると座れて」と店に連絡し予約が取れたことを明かした。

続けて、一度帰宅していた花音さんが「帰宅して1時間以内にこの夜2度目の来店」と、自身のために再び寿司屋へ来てくれたことを説明。「何も言わずに俺に付き合って二回も来てくれるなんて優しいね」と感激した様子でつづった。

さらに、その後も「昨夜稽古が終わって妻とまた寿司でスシ」と明かしつつ、帰りに訪れたスーパーで半額になっていた刺身の盛り合わせを「麻世わず買いました」（原文ママ）とお茶目に報告。花音さんに「よく毎日毎日寿司を食べれるねと言われました」とつづりつつ「妻もまあまあ食べてますよ」とコメントした。

最後に、花音さんが作ってくれたという「漬け丼」の写真を公開。「いや〜多分俺は寿司好き芸能人No.1かも知れないですね」とつづった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」