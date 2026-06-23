浜口京子「人生で初めて…」“新たな挑戦”を報告 “劇的チェンジ”に反響続々「素敵」「美しい」
レスリングの元世界女王でタレントの浜口京子（48）が23日、自身のインスタグラムを更新。人生で初めて“挑戦”したことを明かした。
【写真】「人生で初めて…」“劇的チェンジ”を遂げた浜口京子
浜口は「美容室で、私の人生で初めての、前髪など、パーマをかけていただきました」と報告。前髪やロングヘア全体に動きのあるパーマをかけた、“大胆チェンジ”のヘアスタイルを披露した。
「新たな髪型に、挑戦のご報告でした 楽しみます！」と“新しい自分”に心躍らせる浜口に、コメント欄には「かわいいです！お似合い」「素敵です」「美しい」など絶賛する声が多く寄せられている。
【写真】「人生で初めて…」“劇的チェンジ”を遂げた浜口京子
浜口は「美容室で、私の人生で初めての、前髪など、パーマをかけていただきました」と報告。前髪やロングヘア全体に動きのあるパーマをかけた、“大胆チェンジ”のヘアスタイルを披露した。
「新たな髪型に、挑戦のご報告でした 楽しみます！」と“新しい自分”に心躍らせる浜口に、コメント欄には「かわいいです！お似合い」「素敵です」「美しい」など絶賛する声が多く寄せられている。