お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が22日に自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんが給食で好きになったという料理を手作りしたことを報告した。

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この日、小原は「昨日は父の日でした」と切り出し「特に変わったこともせず過ごしました」と報告。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木へ「心も体も大きく逞しく存在も大きなお父さん いつもありがとう」と感謝をつづり、夫の写真を公開した。

続けて、「すぐそこにいる娘とビデオ通話」と、仲睦まじい親子のエピソードも紹介。こうめちゃんが「折り紙で色々つくってお父さんにプレゼントしていました」と明かし「ハッピーファーザー」と祝福した。

また、同日に更新したブログでは、こうめちゃんが給食で「めっちゃ美味しくておかわりした」という「黒いやつ」があったことを告白。その正体が「まさかのひじき煮でした！」と驚いた様子で明かし「もしも、家で出してたらまず、見た目で食べてくれないであろうひじき！給食パワーすごーい！」とコメントした。

その後、コンビニエンスストアでひじき煮を購入したものの「給食と味が違うと。。。」と不評だったそうで、自身で調理に挑戦したことを報告。手作りのひじき煮の写真を公開し「がっつり、食べてくれました」とコメントした。

最後に「今まで作ったことなかった!!お母さんのレパートリー増やしてくれてありがと」とつづった。