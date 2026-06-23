◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン ― オーストリア（2026年6月22日 米国・ダラス）

現役時代にバルセロナ（スペイン）やACミラン（イタリア）などで活躍した元ブラジル代表FWリバウド氏（54）が23日までに自身のインスタグラムを更新した。アルゼンチンのFWリオネル・メッシの大活躍を絶賛した。

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグJ組の第2戦が22日（日本時間23日）に行われ、2連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランキング1位）がオーストリア（同24位）と対戦し、アルゼンチンのメッシが2ゴールを決め、W杯通算18得点として最多記録をさらに更新した。

リバウド氏は自身のインスタグラムで「長年サッカーをしてきましたが、素晴らしいプレーを目の当たりにし、39歳近くになっても献身的にプレーし続ける選手を見ると、脱帽せざるを得ません」と称賛した。

「誰もが自分の代表チームを応援するものであり、私もアルゼンチンの優勝を願うわけではありませんが、メッシのような偉大な選手を見ると、真にサッカーを愛する者なら誰もが感嘆せざるを得ないでしょう。彼が成し遂げてきたこと、そして今も続けていることは、実に素晴らしいものです。2試合で5ゴール。現時点で、このワールドカップで得点を挙げているアルゼンチン代表の選手は彼ただ一人だ。これこそが、彼の重要性と実力の大きさを物語っている。敬意を込めて言うが、メッシ、あなたがピッチ上で見せるプレーはまさに別次元のものだ」と絶賛の言葉が止まらなかった。