責任感がない犬の飼い主がしがちな行動5つ

犬と暮らすうえで、マナーやルールを守ることは基本中の基本です。しかし、「これくらいなら大丈夫」という根拠のない過信は、周囲に迷惑をかけるだけでなく、社会における犬全体のイメージを下げてしまうことにもつながります。

無自覚のまま不適切な飼育を続けてしまう前に、自分自身の行動を客観的に見直すことが大切です。まずは、責任感がない飼い主がしがちな5つの行動をチェックしてみましょう。

1.ノーリードで散歩をする

愛犬を外に連れ出す際には、必ずリードを着用しなければなりません。「呼び戻しができるから大丈夫」と過信し、ノーリードで散歩をさせるのは非常に無責任な行為です。

どれほどしつけが行き届いていたとしても、突発的な物音に驚いてパニックになり、道路に飛び出して交通事故に遭うリスクは常にあります。そのまま逃走してしまい、行方不明になってしまうケースも少なくありません。

また、公共の場には犬が苦手な人や小さな子ども、他の犬もいます。愛犬が不意に噛みつき事故を起こす可能性もゼロではなく、周囲に大きな危害を与えかねないことを忘れてはいけません。

さらに、伸縮式リードを使用する場合でも、伸ばしたまま放置すれば周囲の妨げになります。スマートフォンを操作しながらのいわゆる「ながら散歩」も、避けるべき行為です。

2.愛犬の排泄物を放置して帰る

犬を飼育する以上、散歩中の排泄物は責任を持って回収するのが飼い主の義務です。フンを拾わずに放置したり、他人の家の前や電柱への尿を水で流さずに立ち去ったりすることは、極めて無責任な振る舞いです。

こうした放置は近隣住民への深刻な迷惑行為となるだけでなく、衛生面でも悪影響を及ぼします。「面倒だから」「自然に還るから」といった安易な考えは捨て、飼い主が責任を持って持ち帰り、適切に処分しましょう。

3.体調不良を「様子見」で済ませる

愛犬が下痢や嘔吐をしているにもかかわらず、「病院に行く時間がない」「お金がかかるから」と様子見で済ませてしまうのは非常に危険です。犬は本能的に不調を隠そうとするため、目に見えて元気がない時は、すでに深刻な状態である可能性が高いのです。

「きっと大丈夫だろう」という根拠のない先延ばしが病状を悪化させ、手遅れになるケースは後を絶ちません。また、加齢に伴う衰えを見て見ぬ振りをするのも、責任感に欠けた行為と言わざるを得ないでしょう。

4.しつけを放棄する

無駄吠えや飛びつき、噛み癖といった問題行動を放置すると、飼い主自身が苦労するだけでなく、周囲に多大な迷惑をかける恐れがあります。

「しつけはかわいそう」「教えるのが面倒」と教育を怠れば、犬は人間社会での正しい振る舞い方を学ぶ機会を失ってしまいます。問題行動が改善されないまま、公共の公園やドッグランを利用することも避けるべきです。

愛犬のしつけや問題行動に悩む場合は、専門のドッグトレーナーや獣医師に相談することをおすすめします。

5.犬の習性を理解しない

犬を家族に迎えたなら、その習性や犬種特有の性質、適切な運動量や食事量、ケア方法について学び続ける姿勢が不可欠です。「見た目がかわいいから」という理由だけで衝動的に飼い始め、人間の都合だけで管理することは、ネグレクト（飼育放棄）にもつながりかねません。

愛犬の幸せを心から願うのであれば、毎日の散歩や栄養バランスの取れた食事、清潔な生活環境を整えることは最低限の責任です。

愛犬を危険にさらすタブー行為

ここからは、単なるマナー違反にとどまらず、愛犬の命を直接的に脅かすタブー行為について解説します。ほんの少しの油断や知識不足が、取り返しのつかない悲劇を引き起こすことを理解しましょう。

車内への放置

「数分の買い物だから」「エアコンをつけているから」と、犬を車内に残して離れる行為は、季節を問わず厳禁です。春先であっても直射日光の影響で車内温度は急上昇し、短時間で50度近くに達することもあります。

また、施錠をせずに車を離れた隙に愛犬を連れ去られる事件も発生しています。愛犬を同伴する際は、常に最悪の事態を想定した慎重な判断が求められます。

誤飲誤食への対策不足

犬は目についたものに興味を持ち、どんなものでも口に入れてしまう習性があります。そのため、犬の手が届く場所への配慮を怠ってはいけません。

チョコレートや玉ねぎといった中毒物質、小さなおもちゃ、タバコ、薬品などは命に関わります。「食べてはダメ」と叱るよりも前に、飼い主が整理整頓を徹底し、物理的に遠ざける環境づくりを徹底しましょう。

健康管理の怠り

狂犬病予防や混合ワクチンの接種、フィラリア・ノミ・マダニの予防薬の投与は、飼い主に課せられた重要な義務です。「室内だから大丈夫」といった安易な判断は、愛犬を不必要な病気のリスクにさらすことになります。

定期的な健康診断も含め、愛犬の命を終えるまではしっかりと責任を果たす必要があります。

まとめ

犬を飼うということは、一つの尊い命を預かり、社会に対する全責任を負うということです。飼育期間が長くなるにつれ負担が増える場面もありますが、愛犬が長生きすることで、飼い主自身も大きな喜びを感じられるはずです。

今回の記事をきっかけに、今の生活の中で改善できる点がないか、飼い主としての責任を見つめ直してみてくださいね。