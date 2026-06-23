パナソニック・アビオニクスは、インタラクティブ3Dムービングマップ「Arc」が世界40社以上の航空会社に採用され、導入予定を含めて1,300機以上に搭載されると発表した。

Arcはクラウド対応の編集ツール「Arc Studio」を強化し、航空会社がマップコンテンツの管理、カスタマイズ・路線や目的地のハイライト表示をより柔軟に行えるようにする。カスタムのポイント・オブ・インタレストや記事コンテンツの追加により、没入感のあるビジュアルやインタラクティブな要素を通じてエンゲージメントを高める。

Arcは単体のほか、「Modular Interactive（MI）」プラットフォームと統合した形でも展開可能で、統合時にはマップ連動のビジュアライゼーションをより広範なインタラクティブ体験に組み込み、文脈に応じたロケーション連動の情報を提供できる。「Arc for Webポータル」のアップデートにより、シートモニターのリッチなユーザーインターフェースをモバイル端末の3Dウェブビューでも利用可能になるという。