長友が誇示する“世界一”の結束力。吉田や南野はスパイク磨きや片づけも。経験者が前向きなエネルギーを注入【日本代表】

長友が誇示する“世界一”の結束力。吉田や南野はスパイク磨きや片づけも。経験者が前向きなエネルギーを注入【日本代表】