「まるでティッシュペーパーだな！」4枚破損で物議を醸すW杯ユニ 製造元の説明に「ビリッと破けちゃうわけか」【W杯】
モロッコの選手のユニホームがビリビリに破けた(C)Getty Images
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）でユニホームが破れる事例が続出し、物議を醸している。
プーマ社のユニホームを使用するモロッコ代表らのシャツが試合中に破れる事態が発生していることについて、英公共放送『BBC』の「Match of the Day」が公式インスタグラムで報じた。
【写真】なぜ？ユニホームがビリビリに…『BBC』が報じたプーマ社の声明
インスタでは「ワールドカップで4枚のユニホームが破れたことを受け、プーマ社がその理由を説明する声明を発表した」と伝えている。
『BBC』によれば、プーマ社は「サッカーは激しい接触を伴うスポーツ。そのため、ユニホームに強い引っ張りや負荷がかかると、生地が傷んだり破れたりすることがある。しかし重要なのは、こうしたトラブルが選手のパフォーマンス自体を損なうものではないということだ」と説明。
続けて「選手たちのフィードバックから、最高峰の舞台でベストなパフォーマンスを発揮するには『軽さ』が不可欠であることが分かった。私たちがユニホーム開発において、動きやすさや通気性、快適性と並んで、軽量化を最優先した理由はそこにある」と見解を示したという。
SNS上では「まるでティッシュペーパーだな！」「むしろ、ユニホームを破られた選手にとっては良いことだ。それだけファウルを受けているという強力な証拠になるわけだからね」「なるほどね、動きやすさと通気性を重視したからこそ、ビリッと破けちゃうわけか」と、呆れる声が続出した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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