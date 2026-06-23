「見てるだけで笑顔になるわ」25歳女優が“素の表情”連発…日本歓喜の4ゴールに大はしゃぎ「かわいすぎるやろ」【W杯】

影山優佳が日本の4ゴールに大はしゃぎした(C)産経新聞社

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を現地取材している、元日向坂46で女優の影山優佳の歓喜に沸く表情が注目を浴びた。

日本代表はグループF第2戦のチュニジア代表戦に4−0で圧勝。今大会をライブ配信している『DAZN』はXで「現地レポーターを務める影山も、ゴールの舞×4 歓喜に沸く影山さんをどうぞ」と綴り、得点シーンに大はしゃぎする影山の姿を動画で投稿した。

【動画】「こっちも幸せになれます」影山優佳、喜び4連発のシーンをチェック

これには「幸せそうな影ちゃん見て、こっちも幸せになれます」「影ちゃんのゴール集もはや楽しみになってる」「ちょいちょい監督の目になってるの流石」「ガチでサッカー好きなの分かるよな〜」「影ちゃん、パワー全開、最高だな」「影山ちゃん、かわいすぎるやろ」「影山さんの歓喜の舞、毎回見てるだけで笑顔になるわ」といったコメントが続々と寄せられていた。

森保ジャパンの快勝に、サッカー通で知られる25歳が“素の表情”を連発していた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]