お笑いコンビ、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、22日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時55分）に出演。テレビドラマ出演者によるダンス動画に苦言を呈した。

この日は「MC毒出しノート2026上半期」と題し、MCの久保田とウエストランド井口浩之が日頃抱いている不満や怒りを文章で発表した。

ドラマ好きという久保田は「台本があり、世界観があり、感情を持っていかれるのがドラマです。でもドラマもまだ続いているのに、演者同士が役柄の服を着てTikTokのはやりのダンスをしたりしてます。もうあれやめませんか？世界観丸つぶれで興ざめするんです」とつづった。

久保田は「ドラマが全部終わってやったら別にいいのよ。例えばインド映画って最後手つないでやるやん？あれは全然平気なのよ。いいやん、平和やった〜って」と受け入れられるといい、「いや、やってる最中にすんなと」と、ダンス動画が放送中に公開されることに疑問を投げかけた。

また時代劇「水戸黄門」を例に「やってる最中にさ、途中で助さんと格さんが『助さんダディダディ』とかやってたら嫌やろ。『格さんダディダディ』とか冷めるやん。勘弁してくれと」と力説。井口が「仲悪い役同士でも一緒に踊ってたりしますよね」と同意すると、「そう。それが見にくいのよ。仲良くなるってどういうこと？」と理解できない様子で語った。

また「言い方悪いけど、ドラマって世界観うそやん。うその世界」と語り、「うそつくんだったら突き通してくれや。マジで！」と訴えていた。