ディティールを綿密に再現。「バリバリ伝説」巨摩郡のHonda CB750Fが1/24スケールで登場
ホビージャパンは6月11日、バイク漫画「バリバリ伝説」の主人公・巨摩郡が駆る「Honda CB750F」の1/24スケールダイキャスト製完成品バイク模型の予約を、直営店「ポストホビー」および全国の模型取扱店にて開始した。
HJB240201BD パッケージ
同商品は、全長約9cmの手のひらサイズながら、綿密な実車取材をもとにエンジンやメーター周り、ブレーキなどのディテールを忠実に再現した。一度限りの限定生産モデルとなる。
メーター周りのディテール
ディテールを忠実に再現
作中に合わせて「前期丸ミラー」と「後期角ミラー」の2種類をラインナップした。「後期角ミラー(HJB240201BD 」(4,290円)は、作中の仕様に合わせ、四角い形状のバックミラーを忠実に再現したモデル。
HJB240201BD フロント
「前期丸ミラー(HJB240401BD」(4,290円)は、作中の初期に登場する丸い形状のバックミラーを採用した仕様。
HJB240401BD リア
両モデルとも、可動式のサイドスタンドを備えている。原作の名シーンをあしらったオリジナルパッケージ、クリアケース、専用台座が付属するためコレクションにも適している。
スタンドは可動
発売は9月を予定している。
HJB240201BD パッケージ
同商品は、全長約9cmの手のひらサイズながら、綿密な実車取材をもとにエンジンやメーター周り、ブレーキなどのディテールを忠実に再現した。一度限りの限定生産モデルとなる。
ディテールを忠実に再現
作中に合わせて「前期丸ミラー」と「後期角ミラー」の2種類をラインナップした。「後期角ミラー(HJB240201BD 」(4,290円)は、作中の仕様に合わせ、四角い形状のバックミラーを忠実に再現したモデル。
HJB240201BD フロント
「前期丸ミラー(HJB240401BD」(4,290円)は、作中の初期に登場する丸い形状のバックミラーを採用した仕様。
HJB240401BD リア
両モデルとも、可動式のサイドスタンドを備えている。原作の名シーンをあしらったオリジナルパッケージ、クリアケース、専用台座が付属するためコレクションにも適している。
スタンドは可動
発売は9月を予定している。