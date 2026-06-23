交際を始めて４年近くになる米俳優ブラッド・ピット（６２）と宝石デザイナーで実業家のイネス・デ・ラモンさん（３３）が、実質的にはすでに夫婦関係にあると米芸能サイト「レイダー・オンライン」が２２日伝えた。

ある内部関係者は同サイトに、ピットがデ・ラモンさんを「ワイフ（妻）」と呼んでいるとし、「ブラッドとイネスは夫婦同然の状態で、その関係はもうしばらく前から続いている」と指摘。「彼は彼女を全面的に信頼し、それは彼女も同様。二人はあらゆる面で互いに高め合う運命の人だ」と続けた。

同関係者は、ジェニファー・アニストンとアンジェリーナ・ジョリーとの２度の離婚を経験したピットは、「今やパートナーとの関係は裁判所や教会、あるいは派手な挙式を伴うものである必要はないと感じている」と説明。

そのため、「彼にとって結婚とは何よりも精神的な結びつきを意味するもの。彼は今とても幸せで、形式的なことにはあまり関心がなく、結婚式の準備というプロセスには魅力を感じていないようだ」と語った。

デ・ラモンさんへの真剣な思いを示すためにも「結婚することは素敵なこと」だとピットは認めているが、彼女は決して無理強いはしていないという。

同関係者は、「彼女が彼にプレッシャーをかけるようなことは一切ない。彼女もピットと同様、結婚や離婚については一通りの経験をしてきているから」とし、「とはいえ、もしピットが正式に関係を公にしたいと望めば、彼女は即座にそれに応じるだろう。そして、近いうちにそうなると噂されている」と付け加えた。