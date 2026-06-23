「北海道産毛がに姿盛り」をはじめ、帆立やたこなどを取りそろえる「北海道祭り」を開催【木曽路】

「しゃぶしゃぶ･日本料理 木曽路」は、2026年6月24日から8月7日までの間、北海道産の食材を生かした多彩なメニューを取りそろえた「北海道祭り」を全国の店舗で開催する。

木曽路の「北海道祭り」は、過去の開催でも人気を博した人気の企画。「北海道産毛がに姿盛り」をはじめ、帆立やたこなど、北の海が育んだ海の幸を取り揃えた。

【「北海道祭り」メニュー画像はこちら】

◆北海御膳(税込3,850円)

まろやかなコクが染み渡る木曽路特製の「海鮮味噌バター鍋」を中心に、風味豊かな「かに御飯」や「帆立のコキール」、人気の「北海たこ唐揚げ」などを一膳に仕立てた。

【内容】

･帆立のコキール

･お造り(3種)

･一人鍋(海鮮味噌バター鍋)

･蒸物

･北海たこ唐揚げ

･かに御飯

･汁物

･香の物

･デザート

※一部店舗ではランチ限定で取り扱う。

◆帆立バター焼き(税込1,100円〜)

北海道産の帆立をバターで香ばしく焼き上げた。

◆毛がに姿盛り(税込6,380円)

北海道産の毛がにを姿のまま豪快に盛り付けた。

◆北海たこ唐揚げ(税込880円〜)

北海道産ならではの濃厚な甘みと旨みを、揚げたての香ばしさとともに楽しめる。

◆北海お造り盛り合せ(税込3,630円〜)

北海道産たこ、いか、帆立などの新鮮なお造りの盛リ合わせ。

◆北海たこ薄造り(税込2,530円)

北海を代表する「うに」や「帆立」など6種の寿司の盛リ合わせ。

◆北海握り寿司盛り合せ(税込2,530円〜)

北海を代表する「うに」や「帆立」など6種の寿司の盛リ合わせ。

◆ずわい蟹炭火焼き(税込2,420円〜)

殻ごと炭火でじっくりと焼き上げ、蟹本来の甘みと旨みを存分に引き出した。

◆うに茶碗蒸し(税込660円〜)

うにの風味を生かしたなめらかな茶碗蒸し。