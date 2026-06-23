試験勉強中の彼女を感激させるLINE９パターン
入試や期末テストなど重要度の差はあれど、総じて試験勉強は苦しいものです。そんな辛い状況にある彼女をうまく励ますことができれば、彼氏として惚れ直してもらえるのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性225名に聞いたアンケートを参考に「試験勉強中の彼女を感激させるLINE」をご紹介します。
【１】「眠くなったら電話しな」と返事を急かさない
「返事をせっつかれると、勉強に身が入らない」（10代女性）というように、応援のはずのLINEが、いつの間にか彼女の重荷になっていることもあるようです。「気晴らしにLINEくれたら付き合うよ」程度の伝え方なら、勉強時間を確保したい彼女にとって、純粋にプラスな存在になれるでしょう。
【２】「君がいるから頑張れる」と共に成長しようとする
「『オレも頑張るね』と言われて、いい男だなと惚れ直しました」（10代女性）というように、目標は違えど一緒に努力しようとする心意気は、必ずや彼女に伝わるでしょう。自分の目標を語って聞かせると、「ステキな人！」とさらに愛情が深まるかもしれません。
【３】「会いたいけど我慢する」と乙女心をくすぐる
「しばらく会えてないときだったから、キュンとした」（20代女性）というように、「デートを我慢して試験勉強に協力しているのだ」と伝えれば、彼女もラストスパートをかけるしかないでしょう。どれほど会いたいかを書けば、愛情の深さをアピールすることもできそうです。
【４】「頑張る君が好き」と努力する姿勢を褒める
「そう言われたら、もっと頑張るしかないよね（笑）」（20代女性）というように、試験勉強に励む彼女を肯定するのもひとつの手です。上から目線でなく、彼女のやる気を鼓舞できるセリフなので、粘りの面で弱い女性に言ってはいかがでしょうか。
【５】「無理するなよ」と体を気遣う
「『体が心配。大丈夫？』と言われて泣きそうになった」（20代女性）というように、頑張り屋の彼女には、励ましよりも労りのセリフが刺さるかもしれません。「頑張れ」と言っておきながら「ムリしないで」と書くなど、方向性がブレるのはまずいので、闇雲に激励するのはやめましょう。
【６】「同じ大学に行こう」と今やるべき理由をあげる
「目標を思い出させてくれたことに感謝」（10代女性）というように、なぜ今勉強するのかを説くことで、くじけそうな彼女の心を奮い立たせる方法です。彼女が「もう寝ちゃおうかな」などと言い出したときこそ、有効なセリフかもしれません。
【７】「オレも付き合うよ」と終わるまで一緒に起きている
「自分は試験じゃないのに起きててくれるなんて！」（20代女性）というように、彼女のためだけに深夜もLINEの返信をすると、その優しさが感動を呼ぶようです。達成感を共有することで、絆も強まるのではないでしょうか。
【８】「終わったらデートしよう」とご褒美をちらつかせる
「モチベーションが上がる！」（20代女性）というように、「試験が終われば楽しみが待っている」と思わせることができれば、彼女のやる気を引き出せるかもしれません。「どこ行きたい？」などとタイミングよく聞いてあげると、気晴らしにも一役買えそうです。
【９】「お前なら大丈夫！」とひとまず安心させる
「全然終わらない…って絶望的になってたから、すごく嬉しかった」（20代女性）というように、試験を前に自信をなくしている彼女には、ストレートな励ましの言葉が響くようです。「前回もいい点とってた」「国語は得意じゃん！」など、根拠となるような例を持ち出すと、信ぴょう性が増すでしょう。
彼女の性格や頑張りに合わせて、的確な声がけができるかどうかは彼氏の腕の見せどころ。体を壊さず勉強を続けられるよう、優しく見守ってあげてはいかがでしょうか。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計225名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「眠くなったら電話しな」と返事を急かさない
「返事をせっつかれると、勉強に身が入らない」（10代女性）というように、応援のはずのLINEが、いつの間にか彼女の重荷になっていることもあるようです。「気晴らしにLINEくれたら付き合うよ」程度の伝え方なら、勉強時間を確保したい彼女にとって、純粋にプラスな存在になれるでしょう。
「『オレも頑張るね』と言われて、いい男だなと惚れ直しました」（10代女性）というように、目標は違えど一緒に努力しようとする心意気は、必ずや彼女に伝わるでしょう。自分の目標を語って聞かせると、「ステキな人！」とさらに愛情が深まるかもしれません。
【３】「会いたいけど我慢する」と乙女心をくすぐる
「しばらく会えてないときだったから、キュンとした」（20代女性）というように、「デートを我慢して試験勉強に協力しているのだ」と伝えれば、彼女もラストスパートをかけるしかないでしょう。どれほど会いたいかを書けば、愛情の深さをアピールすることもできそうです。
【４】「頑張る君が好き」と努力する姿勢を褒める
「そう言われたら、もっと頑張るしかないよね（笑）」（20代女性）というように、試験勉強に励む彼女を肯定するのもひとつの手です。上から目線でなく、彼女のやる気を鼓舞できるセリフなので、粘りの面で弱い女性に言ってはいかがでしょうか。
【５】「無理するなよ」と体を気遣う
「『体が心配。大丈夫？』と言われて泣きそうになった」（20代女性）というように、頑張り屋の彼女には、励ましよりも労りのセリフが刺さるかもしれません。「頑張れ」と言っておきながら「ムリしないで」と書くなど、方向性がブレるのはまずいので、闇雲に激励するのはやめましょう。
【６】「同じ大学に行こう」と今やるべき理由をあげる
「目標を思い出させてくれたことに感謝」（10代女性）というように、なぜ今勉強するのかを説くことで、くじけそうな彼女の心を奮い立たせる方法です。彼女が「もう寝ちゃおうかな」などと言い出したときこそ、有効なセリフかもしれません。
【７】「オレも付き合うよ」と終わるまで一緒に起きている
「自分は試験じゃないのに起きててくれるなんて！」（20代女性）というように、彼女のためだけに深夜もLINEの返信をすると、その優しさが感動を呼ぶようです。達成感を共有することで、絆も強まるのではないでしょうか。
【８】「終わったらデートしよう」とご褒美をちらつかせる
「モチベーションが上がる！」（20代女性）というように、「試験が終われば楽しみが待っている」と思わせることができれば、彼女のやる気を引き出せるかもしれません。「どこ行きたい？」などとタイミングよく聞いてあげると、気晴らしにも一役買えそうです。
【９】「お前なら大丈夫！」とひとまず安心させる
「全然終わらない…って絶望的になってたから、すごく嬉しかった」（20代女性）というように、試験を前に自信をなくしている彼女には、ストレートな励ましの言葉が響くようです。「前回もいい点とってた」「国語は得意じゃん！」など、根拠となるような例を持ち出すと、信ぴょう性が増すでしょう。
彼女の性格や頑張りに合わせて、的確な声がけができるかどうかは彼氏の腕の見せどころ。体を壊さず勉強を続けられるよう、優しく見守ってあげてはいかがでしょうか。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計225名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査