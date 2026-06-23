ニッチェ江上、ダイエット成果報告「マイナス５キロも間近だ」
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が21日、オフィシャルブログを更新。ダイエットの経過を報告するとともに、単独ライブに向けた意気込みをつづった。
江上のブログでは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”や、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長記録のほか、おいしそうな手料理や仕事の様子などを発信している。
また、５月１日に更新したブログにて「ここ６年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣言していた。
この日、「マイナス５キロも間近だ！！」と題してブログを更新した江上。絵文字を交えながら「お久しぶりです 単独ライブの為にも、もう少し体を軽くしたい今日この頃」と切り出し、「２時間近くのライブを、40代半ばの主婦がやり切るには、ちょっと体重が重すぎる」と率直な思いを明かした。
食べ歩きロケや海外ロケが続く中でもダイエットを継続しているといい、「食べまくるロケや、海外ロケも挟みつつのダイエットは、頑張って続けています！！」と報告。体重を記録したスクリーンショットでは、５月末時点で80キロ台だった体重が79キロ台前半まで減少しており、「良いペース！！」と手応えをつづった。
さらに、「82.6キロからのスタートなので、マイナス５キロも間近だ」と喜びをにじませ、単独ライブ「ビフテキ」のチケット先行受付について「チケットぴあ１次先行受付中です！！ 期間は７月２日までなので、お急ぎくださいませ」と呼びかけた。
また、「関係ないですが」と前置きしながら、娘と訪れたという粘土遊び施設で制作した作品も公開。テーブルにはリンゴやイチゴ、ケーキ、だんごなどをモチーフにしたユニークな作品が並び、「大人だけど、粘土って好きだな」と楽しそうにつづった。
最後は「これからドラマ（ちょい役）の撮影！！行ってきます」と近況を報告し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「−５キロ凄い!!」「頑張りましたね〜」「すご〜！」「えらいです！立派！お見事！頑張ったあ！」「えのちゃん色々頑張ってるなぁ〜」「単独ライブ頑張ってください」などの声が寄せられている。
江上のブログでは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”や、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長記録のほか、おいしそうな手料理や仕事の様子などを発信している。
また、５月１日に更新したブログにて「ここ６年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣言していた。
食べ歩きロケや海外ロケが続く中でもダイエットを継続しているといい、「食べまくるロケや、海外ロケも挟みつつのダイエットは、頑張って続けています！！」と報告。体重を記録したスクリーンショットでは、５月末時点で80キロ台だった体重が79キロ台前半まで減少しており、「良いペース！！」と手応えをつづった。
さらに、「82.6キロからのスタートなので、マイナス５キロも間近だ」と喜びをにじませ、単独ライブ「ビフテキ」のチケット先行受付について「チケットぴあ１次先行受付中です！！ 期間は７月２日までなので、お急ぎくださいませ」と呼びかけた。
また、「関係ないですが」と前置きしながら、娘と訪れたという粘土遊び施設で制作した作品も公開。テーブルにはリンゴやイチゴ、ケーキ、だんごなどをモチーフにしたユニークな作品が並び、「大人だけど、粘土って好きだな」と楽しそうにつづった。
最後は「これからドラマ（ちょい役）の撮影！！行ってきます」と近況を報告し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「−５キロ凄い!!」「頑張りましたね〜」「すご〜！」「えらいです！立派！お見事！頑張ったあ！」「えのちゃん色々頑張ってるなぁ〜」「単独ライブ頑張ってください」などの声が寄せられている。