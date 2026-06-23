Iカップの麻倉瑞季、むちむちチャイナ服にファン興奮「目のやり場に困るやつ」「たまらんな笑」
「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が22日、自身のXを更新し、舌ペロしたチャイナ服姿のオフショットを投稿するとネット上で話題になっている。
【写真】Iカップの谷間が丸見え！むちむちチャイナ服姿の麻倉瑞季
定期的にコスプレ衣装などを投稿しているが、今回は「むちむちチャイナ」と写真を投稿。Iカップの谷間が丸見えで、これにファンは「うわぉ！目のやり場に困るやつ」「圧倒的破壊力以上です！」「たまらんな笑」「胸じゃなく顔を見せて欲しい」「全身…全身が見たい！」「いや〜攻めすぎですよ メロメロになります」などと興奮している。
■麻倉瑞季プロフィール
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。
2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。
【写真】Iカップの谷間が丸見え！むちむちチャイナ服姿の麻倉瑞季
定期的にコスプレ衣装などを投稿しているが、今回は「むちむちチャイナ」と写真を投稿。Iカップの谷間が丸見えで、これにファンは「うわぉ！目のやり場に困るやつ」「圧倒的破壊力以上です！」「たまらんな笑」「胸じゃなく顔を見せて欲しい」「全身…全身が見たい！」「いや〜攻めすぎですよ メロメロになります」などと興奮している。
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。
2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。