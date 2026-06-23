秋田ノーザンハピネッツには15歳以下と18歳以下のユースチームがあり、それぞれプロの舞台を目指して活動しています。



幼いときからあこがれていた世界に近づこうと努力する高校生を取材しました。



練習場所は、その日によって変わります。



秋田ノーザンハピネッツの下部組織、ユースチームには15歳以下と18歳以下、ふたつのカテゴリーがあります。

小松亮太さん

「しっかり（コンディション）上げて、2連勝できるようにがんばっていきましょう」



U18の中心は小松亮太さん、17歳です。



身長188cmという高さはもちろん、得点力や運動量は、同世代でもトップクラスと言われるフォワードです。



今年1月に行われたBリーグ18歳以下のオールスターゲーム。



5,000人を超える観客の前で、未来を担う選手たちがしのぎを削りました。



当時高校2年生の小松さんもしっかり結果を残します。



小松さん

「楽しかったというのが一番大きいですね」

「トップチームで活動している選手が多かったので、フィジカルや戦術の面で最初圧倒されることも多くて、でもやっていく中で成長することができた」

記者

「今年の目標は」

小松さん

「ユース育成特別枠でトップチームに入るというのが目標です」



Bリーグには、ユースに所属しながらプロの試合に出場することができる「ユース育成特別枠」が、4年前からあります。



しかし、その制度をハピネッツが使ったことはまだありません。



小松さんは、その一人目を狙っています。

小松さん

「部屋はこんな感じです」

記者

「やはりハピネッツのものが多いですね」

小松さん

「はい」

記者

「帽子はいつのですか」

小松さん

「うちが初年度から行ってて、これ中村和雄さんで、これが長谷川誠さんです」

記者

「初年度って」

小松さん

「2010－2011シーズンです」

記者

「何歳ですか」

小松さん

「…1歳か2歳です」

記者

「このユニフォームはサイズが違いますね」「どうなっているんですか？」

小松さん

「これは、自分が小さいころに着やすいようにお母さんが折って縫ってくれて、自分が着てたという感じです」

「田口選手が大好きなので、自分が着たいと言ったらたぶんすぐに」



あふれるチーム愛のままに、6歳でハピネッツのスクールに通いはじめ、その後、自身のキャリアを築いてきました。

記者

「となりの写真は？」

小松さん

「3月下旬から4月はじめにかけて、フランスにBリーグ選抜で遠征に行ってきて」



初めての海外遠征は、少し苦い思い出です。



小松さん

「本当に全員が190センチ超えで、2メートル超えも何人もいるチームばかりと対戦して、リバウンドのところも日本でとれてるボールもとれなかった」

「NBA選手が何人も出ているような大会だったので、本当にレベルの高さを痛感させられた」

小松さんには、いま取り組んでいることがあります。



小松さん

「あこがれますね、できないんで」



実は小松さん、ドリブルやパスなど、ボールを扱う基礎技術「ハンドリング」がちょっと苦手。



小松さん

「いまはパワーフォワードですけど、自分の身長ではプロの舞台になるとガードやシューティングガードになってくる」

「身近にハンドリングがうまい選手もいるので、その選手を目標にしながら、いろいろたくさん聞きながら、ハンドリングを身につけるようがんばってます」

より高いレベルでバスケットを続けていくために。



これまでは、リング下の四角い部分、ペイントエリアを中心に活躍してきましたが、その外側で起点になるガードへの転向を見据えています。



努力は、少しずつ実を結び始めています。



今月行われた、Bリーグユースのリーグ戦。



レバンガ北海道U18との試合で、小松さんは鋭いドライブをみせます。



2ポイント7本、3ポイント5本を成功。



合計34得点をあげる活躍で勝利に貢献しました。

小松さん

「毎日朝練してるかなって感じですね」



学校の部活動には入っていません。



でも、支えてくれる仲間がいます。



同じ学年の堀井舜平さんと渡辺獅晴さん。



2人が毎朝、シュート練習に付き合ってくれます。



記者

「シュート入るとどうですか」

堀井さん

「入るとうれしいです。仕事が減って」

渡邉さん

「めっちゃ入ります。前に比べれば」



記者

「手伝ってくれるのは」

小松さん

「めちゃめちゃうれしいですね。シュート打ちたくて来てたみたいだったけど、自分たちがリバウンド拾ってちょっとでも多く（シュートを）打たせてあげようとやってくれている」

「こうやって地元の友達が応援してくれたり、秋田出身の選手だからこそ応援してもらえることもあると思うので、プロに入るというだけでなく秋田のバスケを盛り上げたい気持ちもあるので、ハピネッツのトップチームに入りたいと思う」



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来月11日、12日にはハピネッツU18のリーグ戦が由利本荘市のナイスアリーナで開かれます。



小松選手、初めてのユース育成特別枠となれるのかこれからの成長も楽しみです。



※6月22日ABS news every.で放送