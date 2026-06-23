ONE PIECEの人気海賊船を再現した竹製SDクラフトアート発売--接着剤や工具使わず作れる
エーゾーンは6月12日、TVアニメ「ONE PIECE」に登場する海賊船を再現した「wa-gu-mi」ONE PIECE海賊船シリーズ全6種を発売した。
「wa-gu-mi」 ONE PIECE 海賊船シリーズ全6種
同商品は、竹素材の温かみを活かした3Dクラフトアートで、精巧なレーザーカットにより特徴的なフォルムを表現している。帆には紙素材を採用してリアルさを追求した。
「ゴーイング・メリー号」「サウザンド・サニー号」「レッド・フォース号」「サーベル・オブ・ジーベック号」「ポーラータング号」「ヴィクトリアパンク号」の6種を用意する。
接着剤や工具が不要なため初心者でも手軽に組み立て可能。完成サイズはコンパクトなので、デスクや棚にも飾りやすいという。価格は各3,850円で、オンラインショップや直営店、雑貨店などで取り扱う。
「wa-gu-mi」 ONE PIECE 海賊船シリーズ イメージ
「wa-gu-mi」 ONE PIECE 海賊船シリーズ全6種
同商品は、竹素材の温かみを活かした3Dクラフトアートで、精巧なレーザーカットにより特徴的なフォルムを表現している。帆には紙素材を採用してリアルさを追求した。
接着剤や工具が不要なため初心者でも手軽に組み立て可能。完成サイズはコンパクトなので、デスクや棚にも飾りやすいという。価格は各3,850円で、オンラインショップや直営店、雑貨店などで取り扱う。
「wa-gu-mi」 ONE PIECE 海賊船シリーズ イメージ