次世代の腸活を体現！5つの機能性を持つ機能性表示食品「イヌリーナピュア」発売
フジ日本は6月23日、発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina(イヌリーナ)」をリニューアルし、第1弾商品として機能性表示食品「Inulina pure(イヌリーナピュア)」を自社ECサイトで発売する。
Inulina pure
同商品は、創業77年の糖研究の知見を結集し、腸内環境改善の先にある健やかな生活を支える「次世代腸活」をコンセプトに開発した。砂糖由来の高純度水溶性食物繊維イヌリン「Inulina」を採用し、発酵速度の異なる2種類のイヌリンを最適比率でブレンド配合している。これにより、腸内に棲む多様な菌に広くアプローチする設計を実現した。
個包装のスティックタイプで溶けやすい顆粒を採用しており、計量の手間なく水・お茶・コーヒーなどの飲み物や食事に混ぜて手軽に摂取できる。
消費者庁へ届け出済みの機能性表示食品であり、1製品で5つの機能性(お通じ・腸内環境の改善、血中中性脂肪の低減、肌の保湿力・弾力維持、加齢により低下する骨密度の維持サポート、一時的なストレス・疲労感の緩和)を持つ。
価格は4,320円(3g×30本)。自社ECサイトのほか、各ECモールでも順次発売を予定している。
Inulina pure
同商品は、創業77年の糖研究の知見を結集し、腸内環境改善の先にある健やかな生活を支える「次世代腸活」をコンセプトに開発した。砂糖由来の高純度水溶性食物繊維イヌリン「Inulina」を採用し、発酵速度の異なる2種類のイヌリンを最適比率でブレンド配合している。これにより、腸内に棲む多様な菌に広くアプローチする設計を実現した。
消費者庁へ届け出済みの機能性表示食品であり、1製品で5つの機能性(お通じ・腸内環境の改善、血中中性脂肪の低減、肌の保湿力・弾力維持、加齢により低下する骨密度の維持サポート、一時的なストレス・疲労感の緩和)を持つ。
価格は4,320円(3g×30本)。自社ECサイトのほか、各ECモールでも順次発売を予定している。